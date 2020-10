Tra pochi giorni Apple presenterà i nuovi iPhone 12 (per essere precisi l'Apple Event sarà il prossimo 13 ottobre), ma già da oggi, in realtà, questi smartphone non hanno più segreti.

Già sapevamo che Apple quest'anno avrebbe presentato quattro modelli di iPhone (iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ed iPhone 12 Pro Max) ed anche alcune caratteristiche erano già trapelate, ma oggi un utente su Weibo ha svelato praticamente tutte le caratteristiche dei nuovi iPhone insieme ai prezzi.





iPhone 12 Mini

Display: Super Retina XDR, 5.4″

Memoria interna: 64 / 128 / 256 GB

Fotocamere posteriori: doppia (grandangolare + ultra grandangolare, apertura f/1.6), flash LED



iPhone 12 Mini sarà disponibile in preordine a partire dal 6/7 novembre e disponibile ufficialmente a partire da 13/14 novembre al prezzo di 699 dollari. Lo smartphone verrà proposto in cinque diverse colorazioni: nero, bianco, rosso, blu e verde.



iPhone 12

Display: Super Retina XDR, 6.1″

Memoria interna: 64 / 128 / 256 GB

Fotocamere posteriori: doppia fotocamera (grandangolare + ultra grandangolare, apertura f/1.6), flash LED



Disponibilità in preordine a partire dal 23/24 ottobre al prezzo di 799 dollari in cinque diverse colorazioni: nero, bianco, rosso, blu e verde.



iPhone 12 Pro

Display: Super Retina XDR, 6.1″

Memoria interna: 128 / 256 / 512 GB

Fotocamere posteriori: tripla (grandangolare, f/1.6 + ultra grandangolare + teleobiettivo, lunghezza focale 52 mm e zoom ottico 4x), sensore LiDAR, flash LED



L’iPhone 12 Pro sarà disponibile in preordine dal 16/17 ottobre, mentre verrà lanciato ufficialmente sul mercato il 23/24 ottobre al presso di 999 dollari in quattro colorazioni: oro, argento, grafite e blu.



iPhone 12 Pro Max

Display: Super Retina XDR, 6.7″

Memoria interna: 128 / 256 / 512 GB

Fotocamere posteriori: tripla (grandangolare, f/1.6 + ultra grandangolare + teleobiettivo, lunghezza focale 65 mm e zoom ottico 5x), sensore LiDAR, flash LED

L’iPhone 12 Pro Max sarà venduto al prezzo di 1099 dollari e sarà disponibile in preordine a partire dal 13/14 novembre e sarà rilasciato dal 2 /21 novembre. Lo smartphone verrà proposto in quattro diverse colorazioni: oro, argento, grafite e blu.