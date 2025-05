Ciao! Sono il Tuo Stomaco. Sono qui, un po' a sinistra, il tuo infaticabile frullatore chimico. Il mio compito? Mescolare e digerire il cibo, trasformandolo in una poltiglia pronta per l'intestino. Lo faccio con tre strati di muscoli potenti e succhi gastrici super acidi (pH 1.5-3.5!), che scompongono le proteine e uccidono i batteri. Sono la tua prima linea di difesa!

Ricordi quando eravamo amici? Cibi semplici, pasti equilibrati... Poi è arrivata la pizza! E con essa, magari qualche fritto o dolce esagerato. Non fraintendermi, adoro il cibo, ma a volte mi metti davvero alla prova! Quando arrivano i "pesi massimi" come la pizza, ricca di grassi, devo produrre più acido e lavorare più a lungo. Questo può portare a bruciore (reflusso), gonfiore e pesantezza. E non dimenticare: sono legato al tuo cervello! Stress e ansia mi influenzano direttamente. A volte, però, non è colpa tua. Posso ammalarmi per altre ragioni: infezioni, sensibilità, condizioni autoimmuni. Se i sintomi sono intensi o persistenti, non sottovalutarli. Il tuo medico è il tuo alleato fondamentale.

Come puoi aiutarmi a essere il tuo migliore amico? Mastica bene, non esagerare con le porzioni, mangia con calma e limita gli eccessi. E soprattutto: ascoltami!

Sono un alleato fedele. Prendendoti cura di me, ti prendi cura di te stesso e... se vuoi saperne di più, anzi, molto di più.. ecco dove cliccare, CLICCA QUA

Con affetto (e un po' di brontolio, ma solo quando serve!),

Il Tuo Stomaco.