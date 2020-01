Lo scorso 12 dicembre è stato presentato infatti, a Sofia, il nuovo libro dell’interior design di fama mondiale.

Intitolato Lo Spirito dei Tempi, lo scritto è interamente basato sulla villa di 5000 mq che ha progettato, undici anni fa, in Bulgaria. La struttura, fiore all’occhiello della città, si estende inoltre su 20.000 mq di giardini. Una vera e propria opera d’arte, che viene ammirata, ogni giorno, dai passanti, desiderosi di vedere anche i suoi fantastici interni.

Per ciò che concerne il libro, che avuto buoni riscontri a livello internazionale dalla stampa e dalla televisione, Del Vaglio ha potuto contare sulla scrittura a quattro mani di Nicoletta del Buono e Riccardo Bianchi. Ad arricchire Lo Spirito dei Tempi ci sono anche le bellissime foto di Giorgio Baroni e la prefazione di Ettore Mocchetti, direttore di Architectural Digest, prestigiosa rivista esperte negli arredamenti interni.

Oltre che in bulgaro, lingua della nazione dove è stato presentato, Lo Spirito dei Tempi è disponibile anche in inglese e in italiano ed è stato presentato nella prestigiosa galleria Sofia Oborishte 5 a Sofia.

Quello che viene definito un “nuovo Rinascimento” ha dato la possibilità a Pietro di parlare delle sue sensazioni, ovvero spiegare come uno stile del passato può adattarsi meglio in uno spazio a cui è destinato. Il titolo, Lo Spirito dei Tempi, esprime dunque questo pensiero in maniera postuma ed analizza ogni sfaccettatura delle analisi fatte dall’interior design durante i suoi tanti anni di lavoro, imperniato della cultura assimilata nei suoi tanti viaggi all’estero.