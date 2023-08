L'eclettico duo Simioli, producer d'eccellenza & Andrea Casta, violinista dalla carriera luminosa, dopo il successo di "Alf Layla wa Leila", la celebre canzone della cantante egiziana Uhm Kaltum che già negli anni 2000 fece ballare il mondo nella versione curata da Simioli e Tarnassi (con il nome d'arte Back To Basics), è tornato.

Tornano con "Do It Like This", brano inedito che unisce atmosfere arabeggianti a sonorità afro house... Le parti melodiche suonate da Andrea Casta trasportano l'ascoltatore in un modo magico, etereo, in modo decisamente coinvolgente. "Gli arrangiamenti ed il lavoro di produzione in studio hanno richiesto molti mesi ma il risultato", spiega Simioli, "è molto molto interessante. Abbiamo cercato di creare un sound nuovo e accattivante, di grande spessore". I primi risultati raccontano dell'obiettivo già raggiunto.

Il progetto presenta due versioni. La Original è più elettronica ma allo stesso tempo ha un piacevole sapore pop, adatto all'airplay radiofonico. C'è poi la Afro Mix. assolutamente attuale per i club e i susnet di tutto il Mondo.

Cogito Records, la label di Simioli, ha fortemente voluto pubblicare "Do It Like This", perchè è un mix di energia e coinvolgimento che farà letteralmente saltare dalla sedia chiunque lo ascolti.

Riassumendo, in questo nuovo brano di Simioli ft Andrea Casta, ovvero "Do It Like This", c'è tanta qualità musicale. Il brano si adatta allo stile di molti dj e già mentre scriviamo sta facendo il giro del mondo nei dj set di tanti colleghi di Simioli e nelle playlist di tanti appassionati di musica. Ha, ad esempio, già superato i 40.000 ascolti su Spotify.



Simioli ft Andrea Casta: il ritmo e la melodia di

"Do It Like This" (Cogito Records)

su Spotify

open.spotify.com/album/6JGRm7iLiFSas3yh46cJKe?si=_sHnjYJ1St2wO1YNE8uF1g



