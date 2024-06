I performer di Circo Nero Italia di solito girano per l'Italia e per il mondo con la loro arte circense. a ritmo di musica. A volte però si fermano, sia pure per qualche ora e qualche notte. E' quel che succede al Flò di Firenze, a due passi dallo scenografico Piazzale Michelangelo, dal 12 al 16 giugno 2024. Qui fanno vedere e sentire con la loro arte. Con diversi format e diversi tipi di interventi, sempre spiazzanti e sorprendenti... guarda caso in occasione di Pitti Immagine Uomo, grande evento internazionale.



Mercoledì 12 giugno '23 eccoli animare il Pablo Escobar Vodka Event. In console tra gli altri ecco DJ Ale Basciano. Venerdì 14 giugno sempre al Flo Firenze ecco invece il party Mood. In console i DJ Remo Giugni, Marco Gabba. Voice Niko Mammato. Domenica 16/6 Woodoo torna invece by Circo Nero Italia ancora al Flo Firenze - Daytime - ingresso libero e selezionato . Tra gli altri con: Mirkoesse, Leo Dessi, Oversole, Lorenzo Loto, Yuriara.



Mentre scriviamo, sono già in programma diversi altri eventi per Circo Nero Italia. 21/6 Lumina - Milano Marittima (RA), 21/6 Flo Firenze 22/6 Campi Beer Festival Campi Bisenzio e pure 22/6 River Soncino Cremona 23/6 Flo Firenze DayTime ancora con il party Woodoo.



Circo Nero Italia

392 069 5432

www.circoneroitalia.it



Flò Firenze

https://www.instagram.com/flofirenze_club/