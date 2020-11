Aumenta il controllo sul social Tik Tok, molto diffuso tra i giovani. TikTok, infatti, amplia le opzioni della funzione "parental control" in modo che i genitori abbiano più margine di azione per controllare le attività dei figli sul social.

La novità, secondo quanto comunicato dagli sviluppatori, mira a "trovare un equilibrio tra sicurezza e autonomia per gli adolescenti, mentre lavoriamo per creare un luogo sicuro e di supporto per esprimersi".

In base ai nuovi strumenti, i genitori potranno rendere privato - quindi non visibile a tutti - l'account dei figli, decidere chi possa commentare i loro video e vedere i filmati a cui i ragazzi hanno messo il proprio like, oltre a stabilire se consentire di ricercare, all'interno della piattaforma, contenuti, utenti, hashtag e suoni.





Per ulteriori informazioni:

www.tiktok.com/safety/resources/for-parents?lang=it