"Sono positivo al Covid-19. Quando ho accettato questo incarico sapevo quali fossero i rischi a cui andavo incontro, ma non potevo non rispondere alla chiamata per il mio Paese. Ho qualche linea di febbre, nessun altro sintomo al momento. Sia io che i miei collaboratori più stretti siamo in isolamento e rispetteremo il periodo di quarantena. Continuerò a seguire i lavori dell’ospedale Fiera e coordinerò i lavori nelle Marche. Vncerò anche questa battaglia."

Così la dichiarazione social di Guido Bertolaso, il commissario all'emergenza Covid-19, invocato dalla destra, ignorato da Conte e finito alle dipendenze della regione Lombardia per costruire un'ospedale al Portello per i malati di coronavirus, a partire dalla metà di marzo.

L'ospedale è ben lungi dall'essere operativo e il "contrattempo", a detta del presidente Attilio Fontana, rischierà di ritardare ulteriormente i tempi di esecuzione dei lavori.

Inutile ricordare che in Cina, in poco più di una settimana, sono stati costruiti un paio di ospedali per i malati di Covid-19, con strutture prefabbricate, partendo da zero. Speriamo solo che non si ripeta quanto accaduto con l'hotel per il G8 a La Maddalena o per le "casette" de L'Aquila.