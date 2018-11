East Market Shop, apre in Porta Venezia il negozio del mercatino vintage milanese

East Market il mercatino vintage cult di Milano, dopo il cambio di sede in Mecenate e alla vigilia del suo quarto compleanno apre anche un proprio negozio in versione retail. Sarà quindi possibile vivere l'esperienza East Market non solo una volta al mese, ma, anche nel negozio aperto tutti i giorni dalle 11 alle 20 con chiusura il lunedì.

Per far fronte alle numerose richieste del pubblico e soprattutto di fuori sede e turisti, lo staff di East Market ha deciso di inaugurare questo spazio che accoglierà la migliore selezione di vintage e second hand, uomo e donna, vinili, ceramiche, oggetti per la casa e da collezione, idee regalo, videogame, stampe, poster, curiosità di ogni genere e molto altro.

Insomma, tutto il meglio della vasta selezione che si può trovare durante il consueto appuntamento domenicale, ma, anche pezzi inediti appositamente scelti per lo shop.

La location si sviluppa su circa 150 mq e si trova all'interno di una vecchia fabbrica di automobiline giocattolo, l'arredamento rigorosamente in stile vintage e arricchito da pezzi di recupero richiama l'estetica e lo spirito che ha sempre contraddistinto East Market. Videogiochi cabinati arcade e juke boxe completano l'atmosfera dei locali.

Un open space con tre vetrine su strada, sarà anche luogo d'incontro e di confronto, uno spazio d'aggregazione, dove saranno organizzati anche happening che coinvolgeranno sempre il modo del fashion, della musica, dello sport e delle nuove tendenze. Non mancherà il corner con il merchandise ufficiale con magliette, tazze e gadget di vario tipo.

Sabato 17 novembre

Dalle 11 alle 20

East Market Shop

Via Bernardino Ramazzini, 6 - Milano

Ingresso Libero