Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento opzionale, il KB5034204, per gli utenti di Windows 11 nelle versioni 23H2 e 22H2 (con numeri di build 22621.3085 e 22631.3085). Questa release non di sicurezza introduce una serie di correzioni e miglioramenti significativi per ottimizzare l'esperienza utente.

Evidenziazioni dell'Aggiornamento:

Ricerca nel Menu Start: Risolto un problema che causava il malfunzionamento della ricerca nel Menu Start per alcuni utenti, dovuto a un blocco.

Affidabilità delle Videochiamate: Migliorata l'affidabilità delle videochiamate per garantire un'esperienza più stabile.

Arresto del Dispositivo: Risolto un problema intermittente che portava al blocco del dispositivo dopo l'installazione di un'app di supporto alla stampa.

Processo di Risoluzione dei Problemi: Corretto un bug che causava il fallimento del processo di risoluzione dei problemi quando si utilizzava l'app Get Help.

File Explorer Gallery: Risolto un problema che impediva la chiusura di una descrizione nella File Explorer Gallery.

Auricolari Bluetooth LE Audio: Risolto un problema che causava la perdita del suono negli auricolari Bluetooth LE Audio durante lo streaming di musica.

Chiamata Telefonica Bluetooth: Corretto un bug che impediva il corretto instradamento dell'audio attraverso il PC durante una chiamata telefonica Bluetooth.

Altre Correzioni e Miglioramenti:

Risolto un problema con i file 7-Zip che apparivano vuoti in File Explorer.

Migliorata la gestione di Wi-Fi Protected Access 3 (WPA3) nell'editor delle policy di gruppo.

Affrontata una problematica legata a Windows Management Instrumentation (WMI) con un problema di caching.

Migliorata la affidabilità di Windows durante le transizioni di alimentazione, riducendo il rischio di errori di stop.

Risolto un problema che influenzava il rendering del testo in applicazioni di terze parti su determinate architetture.

Migliorata la visualizzazione di emoji con aspetto tridimensionale nel formato di font a colori COLRv1.

Affrontato un problema con WMI che non funzionava correttamente in determinati scenari con fornitori di gestione dei dispositivi mobili.

Risolto un problema con la crittografia dati solo di BitLocker, garantendo il corretto recupero dei dati da parte dei servizi di gestione dei dispositivi mobili.

Risolto un problema con la configurazione automatica di profili Access Point Name (APN) per dispositivi abilitati alla rete cellulare.

Garantita l'inizializzazione corretta dei Trusted Platform Modules su determinati dispositivi.

Aggiornato il file Windows Kernel Vulnerable Driver Blocklist, DriverSiPolicy.p7b, per proteggere da attacchi BYOVD.

Apportate modifiche ai sistemi UEFI Secure Boot, aggiungendo un certificato di firma rinnovato alla variabile Secure Boot DB.

Risolto un problema con le finestre RemoteApp che persistevano su dispositivi client dopo la chiusura.

Affrontato un problema con il client desktop remoto che si connetteva a un'istanza errata della sessione utente in determinate circostanze.

Risolto un problema con il cambio della lingua della tastiera che non si applicava correttamente alle RemoteApp in alcuni scenari.

Affrontato un problema con le azioni post autenticazione di Windows Local Administrator Password Solution (LAPS) che si verificavano al riavvio anziché alla fine del periodo di grazia.

Risolto un problema con le richieste di associazione agli indirizzi IPv6 in Active Directory.

Affrontato un problema con il CSP LocalUsersAndGroups che smetteva di elaborare le appartenenze ai gruppi in caso di mancata individuazione di un gruppo.

Risolto un problema con la Ridirezione Cartelle delle Policy di Gruppo in un deployment multi-forest che impediva la scelta di un account di gruppo dal dominio di destinazione.

Modificato il comportamento predefinito di Active Directory Users & Computers per utilizzare una mappatura di certificato forte di X509IssuerSerialNumber.

Problema Noto:

Attualmente, gli utenti che utilizzano più di un monitor potrebbero riscontrare problemi con icone del desktop che si spostano inaspettatamente tra i monitor o altri problemi di allineamento delle icone quando si tenta di utilizzare Copilot in Windows (in anteprima).

Nota: Per evitare questo problema, Copilot in Windows (in anteprima) potrebbe non essere disponibile su dispositivi utilizzati in configurazioni multimonitor.

Microsoft è consapevole di questo problema e sta lavorando per risolverlo, fornendo un aggiornamento in una prossima release.

Per ulteriori dettagli e per scaricare l'aggiornamento KB5034204, puoi visitare la documentazione ufficiale di Microsoft.