Botanica e Melodie: L'Ecologica Armonia di Kaki srl sul Palco de Il Salotto delle Celebrità durante il Festival di Sanremo.

In un'epoca in cui l'ambiente e la sostenibilità sono al centro dell'attenzione globale, abbiamo il piacere di presentare un'intervista esclusiva con Andrea Zitti, il fondatore di Kaki srl, un'impresa unica nel suo genere, dedicata a promuovere la consapevolezza ecologica attraverso la botanica. Scopriremo la missione che guida questa azienda, i progetti futuri che promettono di coinvolgere comunità in maniere innovative e le motivazioni dietro la partecipazione a un evento di prestigio come Il Salotto delle Celebrità in occasione del Festival di Sanremo. Inoltre, esploreremo il legame personale con la musica che ispira e motiva il loro viaggio imprenditoriale.

Benvenuto! Potresti descrivere brevemente la missione e il fattore distintivo della tua impresa rispetto agli altri nel settore?

La nostra azienda si è posta l' obiettivo di sensibilizzare il pubblico a tematiche ambientali quali ecologia e sostenibilità attraverso il prendersi cura di piccole creazioni botaniche. Salvaguardare il pianeta attraverso comportamenti consapevoli aumenta la felicità ed il grado di benessere della collettività contribuendo a limitare gli effetti dannosi del cambiamento climatico in corso.

Quali progetti o sogni futuri stai esplorando? Ci sono novità emozionanti che vorresti anticipare?

Stiamo organizzando dei laboratori botanici inclusivi presso scuole, asili, associazioni ed eventi al fine di coinvolgere quante più persone possibili facendo vivere delle esperienze sensoriali a contatto con la natura.

Partecipare a questo evento esclusivo è una scelta significativa. Quali sono le tue motivazioni e aspettative?

Sanremo è la Città dei Fiori. Le nostre creazioni sono ispirati al meraviglioso linguaggio dei fiori e delle piante e crediamo che sia il palcoscenico perfetto per dare visibilità al nostro progetto.

In occasione del Festival di Sanremo, ci interesserebbe conoscere il tuo legame personale con la musica.

Quali artisti o gruppi ti hanno influenzato?

La nostra azienda è legata da un rapporto di amicizia e stima reciproca con il cantautore Giuseppe Povia, vincitore del Festival di Sanremo nel 2006 con il brano Vorrei avere il becco. In particolare una frase presente nel suo brano Cameriere ci ha dato la forza di intraprendere questo progetto imprenditoriale: meglio fallire che non agire.

In fondo chi non insegue i propri sogni, ha fallito in partenza e resterà per sempre con il rimpianto di non averci provato.