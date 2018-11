Roma, 21 giugno, primo giorno d’estate. Michele è un rimorchiatore seriale su Facebook, uno che, una volta individuata la propria “preda”, ne studia il profilo social e adatta il proprio in base agli interessi della ragazza che gli interessa conquistare.

La sua attenzione cade su Carla, vegana e fanatica di astrologia, appassionata a tal punto di Feng Shui da farsene influenzare in ogni decisione.

Dopo aver chattato per tre mesi, Michele propone a Carla di incontrarsi. Per sembrare più innocuo, le propone un appuntamento allargato, in cui saranno presenti i loro rispettivi migliori amici, Francesco e Veronica, perché, dice, “due anime affini si sanno riconoscere tra la gente”.

Il pranzo a quattro riserverà inaspettate sorprese...

La commedia di Maurizio Canforini e diretta da Maurizio Canforini e Alessia Tona porta in scena, in maniera brillante e ironica, vizi e debolezze delle relazioni sociali contemporanee: le conoscenze esclusivamente virtuali, la spiritualità da copertina, il narcisismo imperante.

Hanno scritto dello spettacolo

“Una commedia fresca, frizzante, con scambi di battute sempre puntuali e pungenti e acute citazioni. Uno spettacolo che regala un po’ di leggerezza ma che al contempo fa riflettere su un tema delicato della nostra contemporaneità.”

Elena D’Alessandri - L’opinione



“Lo spettacolo corre veloce sulle risate degli spettatori. Apprezzabilissimi da un punto di vista di tecnica teatrale i siparietti con i pensieri dei due ultimi protagonisti.”

Rosanna Pilloli - Arte e Spettacolo

Il primo giorno d’estate

una produzione MotusArti

di Maurizio Canforini

dal 27 novembre al 2 dicembre 2018

regia di Maurizio Canforini e Alessia Tona

con Antonello Coggiatti, Paola Cultrera, Maurizio Canforini, Alessia Tona

Musiche originali di Davide Tamburrino

Luci e Audio Marco Bertoni

Grafica Susanna Cirillo

Foto Marta Serratore



Teatro Agorà

Via della Penitenza 33



Orari spettacolo:

dal martedì al sabato ore 21.00

domenica ore 18.00