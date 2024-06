Cézanne / Renoir: Capolavori dal Musée de l’Orangerie e dal Musée d’Orsay è una mostra straordinaria che rende omaggio all’eredità di Paul Cézanne e Pierre-Auguste Renoir. Questi due maestri hanno contribuito in modo decisivo alla nascita dell’Impressionismo, che ha compiuto 150 anni il 15 aprile 2024. La mostra si tiene nelle prestigiose sale espositive di Palazzo Reale a Milano e presenta cinquantadue capolavori provenienti dalle collezioni del Musée d’Orsay e del Musée de l’Orangerie di Parigi.

Durante il percorso espositivo, potrai ammirare i loro dipinti più iconici, dai ritratti ai paesaggi, dalle nature morte alle bagnanti. Inoltre, la mostra include una sezione che documenta l’impatto e l’influenza che Cézanne e Renoir hanno avuto sulla successiva generazione di artisti, attraverso il confronto con opere di Pablo Picasso1. L’evento è curato da Cécile Girardeau, conservatrice del Musée d’Orsay, e Stefano Zuffi, storico dell’arte. Se sei interessato, puoi visitare la mostra dal 19 marzo al 30 giugno 20242. Non perdere l’opportunità di vivere da vicino l’arte che ha segnato un’epoca!

Orario - Da martedì a domenica ore 10:00-19:30,

giovedì chiusura alle 22:30.

Ultimo ingresso un'ora prima. Lunedì chiuso.

Biglietti

Open: € 17,00 SOLD OUT

Intero: € 15,00

Ridotto: € 13,00

palazzorealemilano.it - Infoline: 02 33020031

(attivo dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 18.00)

Mail: [email protected]

“Picasso. La metamorfosi della figura” è una mostra straordinaria che celebra la ricchissima produzione di Pablo Picasso. Curata da Malén Gual e Ricardo Ostalé, la mostra esplora l’evoluzione dell’arte di Picasso attraverso una costante metamorfosi delle figure. L’artista ha tratto ispirazione dall’arte africana, neolitica, proto-iberica (della Spagna preromana), arte oceanica, antica arte egizia e quella della Grecia classica (vasi a figure nere). Durante la visita, potrai ammirare oltre quaranta opere, tra dipinti, sculture e disegni, insieme a 26 bozzetti di studi preparatori del preziosissimo Quaderno n. 7 concesso dalla Fondazione Pablo Ruiz Picasso – Museo Casa Natal di Malaga. La mostra è aperta al Mudec di Milano fino al 30 giugno 2024.

“Martin Parr. Short & Sweet”, al Mudec di Milano, è davvero un’opportunità imperdibile! Questa mostra presenta oltre 60 fotografie selezionate con cura dal celebre fotografo documentarista britannico Martin Parr. La sua straordinaria abilità nel catturare la società contemporanea con umorismo e incisività è evidente in ogni scatto.

La mostra, in corso dal 10 febbraio 2024 al 28 luglio 2024, offre uno sguardo privilegiato sul mondo attraverso gli occhi di Parr. Le immagini spaziano dai primi lavori in bianco e nero a temi come la vita in spiaggia e il turismo. In particolare, la serie “Common Sense” esplora le realtà quotidiane della nostra esistenza moderna.

La collaborazione tra Magnum Photos, 24 ORE Cultura e la Città di Milano ha reso possibile questa straordinaria esposizione. Se ti trovi a Milano, ti consiglio vivamente di visitare il Mudec per immergerti nella coinvolgente narrazione visiva di Martin Parr!

Per ulteriori informazioni, puoi consultare il sito ufficiale del Palazzo Reale e del Mudec. Buona visita!

*_©Angelo Antonio Messina