Sono almeno 23 le persone decedute e decine quelle ferite a causa dei tornado che venerdì sera hanno devastato il Mississippi, lasciando anche diverse centinaia di persone senza più una casa. Quattro persone risultano ancora disperse.

I forti venti e le piogge che li hanno accompagnati hanno lasciato dietro di sé una scia di distruzione per oltre 150 Km. I tornado hanno colpito Silver City, una città di 200 abitanti nel Mississippi occidentale, ma in particolar modo Rolling Fork, che ha una popolazione di 1.700 abitanti.

Il numero delle vittime, però non definitivo, è stato comunicato dal governatore del Mississippi Tate Reeves su Twitter. Reeves ha dichiarato lo stato di emergenza nelle aree colpite, che - ha detto - rimarrà in vigore "fino a quando la minaccia di nuovi tornado cesserà".

Il presidente Joe Biden ha descritto le immagini dal Mississippi come "strazianti" e ha detto di aver parlato con Reeves, offrendo le sue condoglianze e il pieno sostegno federale per il ripristino dei danni.

"A coloro che sono stati colpiti da queste tempeste devastanti, e ai soccorritori e al personale di emergenza che lavorano per aiutare i loro concittadini, faremo tutto il possibile per aiutarli", ha detto Biden. "Saremo lì il tempo necessario. Lavoreremo insieme per fornire l'aiujto necessario di cui avete bisogno per riprendervi".

La direttrice dell'Agenzia federale per la gestione delle emergenze (FEMA), Deanne Criswell, ha detto alla CNN che si recherà in Mississippi domenica per coordinare gli aiuti.