Le fiere ed esposizioni rappresentano da sempre un'importante vetrina per le aziende che vogliono farsi conoscere e ampliare il proprio business. Tuttavia, nell'era digitale in molti sottovalutano ancora il potenziale di questo canale per acquisire nuovi contatti, clienti e opportunità. In questo articolo verrà spiegato perché le fiere sono fondamentali per qualsiasi azienda e come sfruttarle al meglio.

Nonostante i canali digitali abbiano ormai una grande importanza per l'acquisizione di nuovi clienti, nulla può sostituire ancora il contatto diretto durante le fiere. Fare networking, portare avanti brevi demo e pitch, distribuire materiale promozionale dal vivo sono azioni insostituibili per generare fiducia e interesse nei confronti della propria offerta. Gli studi dimostrano che le relazioni instaurate di persona hanno maggiori possibilità di tradursi in vere opportunità commerciali rispetto a quelle online. Inoltre, partecipare ad una fiera permette di toccare con mano i prodotti e servizi offerti dai competitors, cogliendo spunti utili da poter implementare.

Le fiere sono terreno fertile per chi è alla ricerca di nuovi partner commerciali, distributori, fornitori e clienti. Oltre al semplice scambio di contatti e materiali promozionali, durante le manifestazioni è possibile cogliere opportunità di business più concrete come ordinativi spot, contratti di distribuzione, acquisizione di commesse, affiliazioni commerciali e molto altro. La concentrazione in un unico luogo di operatori professionali rappresenta un'occasione unica per stringere rapporti che possono tradursi in collaborazioni proficue nel medio-lungo periodo.

Partecipare alle fiere aumenta in modo importante la visibilità del brand aziendale, aiutando a farsi conoscere in maniera mirata tra i potenziali stakeholder di riferimento. Attraverso attività di communication, materiali espositivi accattivanti e presenza costante a tutti gli eventi di settore, è possibile rafforzare la notorietà della propria azienda e posizionarsi come player di riferimento nel proprio mercato. Le manifestazioni ospitano migliaia di visitatori professionali: assicurarsi il loro interesse è un'ottima mossa in termini di reputation e brand awareness.

Partecipare alle fiere è una delle poche occasioni per carpire di persona i trend in atto nei vari settori industriali e della filiera. Oltre alle novità dei competitors, è possibile tenersi aggiornati sulle esigenze dei clienti, sui cambiamenti normativi, sulle innovazioni di prodotto e sulla situazione macroeconomica attuale. Queste informazioni risultano preziose per pianificare al meglio le strategie di business future, preparando lanci mirati ed eseguendo rapide modifiche di rotta in caso di contingenze particolari. Le fiere offrono quindi una panoramica unica per monitorare gli andamenti di mercato e cogliere spunti utili al proprio sviluppo.

Le manifestazioni rappresentano dei momenti privilegiati per presentare ufficialmente nuovi prodotti, servizi o progetti. L'effetto sorpresa e la concentrazione dei media garantiscono una maggiore risonanza a questo tipo di annunci. Inoltre, avere la possibilità di far “toccare con mano” le novità ai visitatori regala un valore aggiunto in termini di acquisizione fiducia. Le manifestazioni sono quindi indispensabili come trampolino di lancio per comunicare e commercializzare innovazioni e aggiornamenti.

Oltre ai contatti 'caldi' ricavabili durante le fiere, la partecipazione costante a lungo termine consente di tessere una fitta rete di relazioni professionali estese. Networking significa innanzitutto farsi conoscere presso associazioni di categoria, enti ed enti pubblici e, nel lungo periodo, acquisire visibilità e credibilità presso un ampio ventaglio di stakeholder, competitor inclusi. Un network solido rappresenta un vero e proprio patrimonio aziendale, fonte di nuove collaborazioni, segnalazioni e sinergie commerciali per il futuro.

Ecco in sintesi alcuni vantaggi delle fiere per le aziende:

Possibilità di ampliare la propria rete di vendita e clientela

Strumento ideale per presentare novità e lanci di prodotto

Occasione per monitorare i trend di mercato e competitors

Visibilità a livello nazionale e internazionale per il proprio brand

Strumento efficace per il networking e l'acquisizione di nuovi partner

Piattaforma ideale per comunicare la propria idea imprenditoriale



Dopo aver esaminato cosa offrono le manifestazioni per le imprese, vediamo alcuni consigli pragmatici per massimizzarne i risultati:

Definire bene gli obiettivi da raggiungere: lead generation, vendite, partnership, visibilità ecc.

Predisporre materiali promozionali accattivanti che riflettano al meglio la propria attività

Allestire uno stand funzionale e d'impatto che catturi l'attenzione dei visitatori

Predisporre una strategia social dedicata per promuoversi anche online

Coinvolgere personale preparato e dotato di skill commerciali

Pianificare incontri one-to-one mirati con potenziali clienti, partner o media

Distribuire gadget brandizzati e memorandum per lasciare un ricordo ai contatti

Valutare opportunità di partnership con altre aziende aumentando le sinergie

Raccogliere con accuratezza tutti i contatti e seguirli con azioni di post-selling

Monitorare le performance per tarare le strategie future secondo i risultati ottenuti

Presenziare con continuità agli appuntamenti di rilievo del proprio settore

Sfruttare le fiere come piattaforma per lanciare novità e annunci rilevanti

Pertanto, per sfruttare appieno il potenziale delle fiere è fondamentale curare ogni dettaglio attraverso un approccio strategico e orientato al business, perché nonostante la trasformazione digitale in atto, le fiere restano ancora uno dei migliori strumenti a disposizione delle imprese per ampliare il proprio business.

Un aspetto fondamentale per sfruttare al meglio la propria partecipazione ad una fiera è quello di attribuire grande importanza all'allestimento del proprio stand. Quest'ultimo deve sapersi distinguere e attrarre l'attenzione dei visitatori, così da invogliarli ad avvicinarsi e scoprire la propria offerta.

È quindi consigliabile affidarsi ad aziende specializzate in allestimenti fieristici, in grado di progettare soluzioni personalizzate e d'impatto sulla base delle esigenze e dello stile comunicativo di ogni azienda. Gli stand devono risultare funzionali ma allo stesso tempo essere in grado di veicolare al meglio l'immagine dell'azienda.

Elementi come l'illuminazione, la scelta dei materiali, l'utilizzo mirato di colori e grafiche, nonché di elementi scenografici per attirare l'attenzione, fanno la differenza nell'indurre i visitatori ad avvicinarsi allo stand. Particolare importanza riveste poi lo spazio destinato ad accogliere i clienti e realizzare brevi demo e presentazioni dirette.

Affidandosi ad allestitori esperti è possibile progettare stand che risultino coerenti con il proprio business e che sappiano valorizzare al meglio la propria immagine e identità. Operatori qualificati sono in grado di predisporre soluzioni personalizzate integrando componentistica solida ed eleganti finiture, al fine di diffondere un'immagine professionale e di qualità.

Per sfruttare appieno le possibilità delle fiere è importante curare anche la propria presenza non solo durante la manifestazione ma anche online. I social network sono divenuti ormai irrinunciabili per promuovere adeguatamente la propria partecipazione ed amplificarne i risultati.

È consigliabile predisporre una strategia social dedicata, annunciando la presenza all'evento già nelle settimane precedenti per stimolarne l'interesse. Durante la fiera, i post e le storie su Instagram, Facebook e LinkedIn, ma anche TikTok, devono veicolare efficacemente l'immagine dello stand e i momenti salienti, coinvolgendo attivamente i visitatori.

Inoltre, raccontare le emozioni e condivisioni dell'esperienza aumenta il coinvolgimento di follower e contatti. Foto e video ben realizzati della propria area espositiva e delle attività in corso aiutano a veicolare online l'immagine dell'azienda, amplificando la visibilità dell'evento. Monitorando le performance sui diversi canali è possibile anche mettere a punto miglioramenti per il futuro.

I social favoriscono inoltre il mantenimento del contatto con i nuovi lead e clienti acquisiti, permettendo di veicolare online la propria identità anche dopo la conclusione dell'evento fieristico. Un uso sapiente dei social è quindi divenuto imprescindibile per massimizzare le opportunità di business offerte dalle manifestazioni.

Se correttamente pianificate e sfruttate, le fiere possono davvero fare la differenza per ampliare il business della propria azienda. Grazie al contatto diretto, alle opportunità di visibilità e networking che offrono, oltre che agli stimoli per la conoscenza dei trend, rappresentano tutt'oggi uno strumento primario per acquisire nuovi clienti e partners.

Affidandosi ad allestitori qualificati è possibile massimizzare i risultati, curando ogni dettaglio dalla progettazione degli stand all'utilizzo dei canali digitali. Solo attraverso un approccio sinergico e strategico che integri eventi fisici e comunicazione online è davvero possibile sfruttare appieno le potenzialità delle manifestazioni di settore.

Con il contributo di Allextire Srl