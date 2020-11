Se non fosse tragica sarebbe comica. La ragione vera non è chiara: perché accanirsi sui più derelitti e indifesi?

Ieri Genova, oggi Como. Le forze dell'ordine si trovano a dover applicare delle "leggi" (anche se i Dpcm non sono leggi) ingiuste, se non completamente al di fuori della Costituzione e in presenza di un preteso stato di eccezione, anche se tale stato di eccezione non sussiste più (se mai vi è stato) e neppure è previsto, nei termini che vediamo "applicati", dal nostro ordinamento.

Si poteva facilmente prevedere il presentarsi di casi in apparenza odiosi ed eccessivi?

Io credo di sì. Si è voluto dare "un giro di vite" al popolo già impaurito? Ammaestrarlo allo stato di "schiavitù"... puro sadismo fine a se stesso?

Non è dato di poter dire nulla di definitivo, ma le premesse sono preoccupanti per la tenuta democratica del nostro Paese. Capiremo quando sarà troppo tardi?