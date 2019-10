La splendida attrice internazionale Antonella Salvucci è molto decisa per quanto concerne le sue scelte di stile indossando abiti unici che enfatizzano la sua naturale bellezza. Ieri sera, sul Red Carpet a Los Angeles, per la performance del rapper Common, ha scelto un look davvero eccezionale: originale, moderno, sensuale ed estremamente glamour firmato Fabiana Gabellini Made to Measure. La giovane fashion designer ha realizzato per la splendida attrice, Antonella Salvucci, un tubino nero con stampa animalier in oro, straordinariamente trendy, della collezione Arte da Indossare: capi ineguagliabili ispirati alle più grandi opere di artisti contemporanei.

Un abito perfetto per un red carpet a Los Angeles poichè rispecchia perfettamente la personalità di Antonella Salvucci: una vera star che ama indossare looks dal mood un po’ rock ma, al tempo stesso, eleganti, per un audace ensemble di classe, grinta e fascino.

