19 febbraio 2025 – Innovazione, qualità e vicinanza ai clienti: sono questi i pilastri dell’esclusivo Programma Rivenditori lanciato da Labelys.it, il web-to-print dedicato al mercato italiano del Gruppo Labelys, leader europeo nella produzione di etichette adesive. La piattaforma Labelys.it offre online soluzioni su misura per diversi ambiti applicativi, dal food & beverage alla cosmetica, rispondendo con flessibilità e velocità a esigenze di tirature che spaziano da 25 pezzi fino a grandi quantitativi di 20.000 unità. La produzione è 100% europea, con elevati standard di qualità e massima trasparenza. Tra i vantaggi competitivi che Labelys offre agli operatori del mondo della comunicazione spicca il Programma Rivenditori, messo a punto per creare un legame privilegiato con agenzie di comunicazione e piattaforme di e-procurement, offrendo vantaggi esclusivi volti a rendere più competitivo il loro business.

Tra i tool messi a disposizione da Labelys.it per consolidare la collaborazione con i clienti italiani, dunque, il Programma Rivenditori permette di accedere in modo immediato e flessibile a una serie di vantaggi, tra cui la possibilità di beneficiare di tariffe speciali e sconti dedicati che incrementano la marginalità. Rivolto, in particolare, ai professionisti del marketing e della comunicazione che desiderano ampliare la propria offerta, il piano di loyalty assicura, inoltre, l’accesso a servizi esclusivi che rafforzano la partnership con Labelys. Un esempio, la verifica avanzata dei file di stampa da parte di un operatore del team di pre-stampa che garantisce risultati eccellenti, eliminando ogni margine di errore. Tra i punti di forza del programma, anche la possibilità di effettuare consegne anonime in modalità white-label, che permette di inviare gli ordini direttamente ai clienti finali senza che il marchio Labelys compaia sulla documentazione di accompagnamento e sull’imballo, assicurando massima discrezione. E per rendere l’esperienza ancora più personalizzata, i professionisti possono contare su un account manager dedicato, in grado di rispondere rapidamente a ogni esigenza e offrire consulenze mirate e assistenza tempestiva. Questo approccio punta a creare un rapporto di collaborazione e fiducia, facilitando la gestione di ordini complessi.

Per aderire al Programma Rivenditori è sufficiente inviare una richiesta tramite il sito www.labelys.it. In meno di 48 ore, il team dedicato verificherà la documentazione, permettendo di accedere rapidamente al sistema.

Con il Programma Rivenditori, Labelys.it conferma il suo ruolo di partner strategico per i professionisti della comunicazione proponendo, non solo prodotti innovativi, ma anche una visione orientata alla crescita e alla sostenibilità. Ogni ordine, infatti, è gestito con la massima attenzione, anche all’ambiente, grazie a tecnologie all’avanguardia. Il Gruppo Labelys si distingue, infatti, per le sue prestazioni industriali avanzate e per l’impegno costante nell'innovazione. Fondato nel 2016, conta oggi 18 siti produttivi in Francia, Italia, Spagna e Svizzera, con oltre 1.000 dipendenti e un fatturato che supera i 170 milioni di euro. Il recente lancio della piattaforma italiana Labelys.it rappresenta un importante step del processo di internazionalizzazione.