YI Technology lancia anche in Italia il brand KAMI con una IP camera in offerta

Ormai Yi Technology è un marchio conosciuto ed apprezzato. Questa azienda propone molti prodotti (action cam, una mirroless economica e di buona qualità, sistemi di sicurezza per la casa, ecc.). Ora Yi Technology ha deciso di lanciare anche in Italia il nuovo brand KAMI.

Questo nuovo brand arriva nel nostro Paese con una IP camera, la KAMI Indoor Camera, che presenta tante funzionalità interessanti e può essere controllata anche da smartphone.

Per presentarsi al grande pubblico KAMI ha deciso di attivare un codice sconto per promuovere fin da subito la sua telecamera di sicurezza offrendola ad un prezzo scontato in un'offerta valida ad un numero ristretto di persone.



Le principali caratteristiche:



Risoluzione: 1920×1080

Compressione video: H.264

Lenti: grandangolo da 110°

Rotazione: 360° in orizzontale e 90° in verticale

Audio: microfono integrato ed altoparlante

Connessione: Wi-Fi dual band (2.4 GHz – 5 GHz)

Sicurezza wireless: WEP/WPA/WPA2

Consumo energetico: 3.5 W (valore massimo)

Supporto alimentazione elettrica: DC 5V/1A (tramite porta micro USB) Compatibilità: Android, iOS e PC