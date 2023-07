Ecco come la scuderia Ferrari presenta Silverstone, il prossimo appuntamento della Formula 1 per questo fine settimana, dove debutteranno le nuove gomme Pirelli, che dovrebbero meglio sostenere l'incremento del carico aerodinamico che le attuali vetture sono in grado di generare.



Queste le parole del team principal, Frédéric Vasseur:

"Nelle ultime due gare abbiamo dimostrato di aver fatto dei passi avanti rendendo più competitiva la SF-23. Siamo riusciti a dare ai nostri piloti una monoposto che li ha messi in condizione di attaccare, gestire bene le gomme e avere un passo costante.Sappiamo che Silverstone, uno dei tracciati storici della Formula 1 al quale è indissolubilmente legata anche la storia di Ferrari, con i suoi curvoni da alta velocità rappresenta un severo banco di prova per verificare la direzione che abbiamo intrapreso.Sappiamo che possiamo contare sul contributo di entrambi i nostri piloti: Carlos un anno fa conquistò la sua prima vittoria in Formula 1 mentre Charles ha sfiorato a più riprese il successo e ha detto spesso di avere Silverstone nella lista dei suoi circuiti permanenti preferiti. Noi lavoreremo come squadra e faremo di tutto per metterli in condizione di combattere con i soliti agguerritissimi rivali."



Carlos Sainz:

"A Silverstone ho vinto la mia prima gara in monoposto e un anno fa ho conquistato la mia prima in Formula 1. Non nascondo che ho provato delle sensazioni speciali questa mattina entrando in circuito in macchina e poi varcando i tornelli: mi sono venuti in mente i tifosi che esultavano dopo la bandiera a scacchi, la gioia immensa provata appena passata la linea del traguardo e le emozioni per il fatto di trovarmi sul gradino più alto del podio ad ascoltare l’inno della mia Spagna e quello d’Italia per la Scuderia.Le speranze di fare bene sono sempre molto alte per me: ad ogni Gran Premio arrivo super motivato e pronto a spingere al massimo. È chiaro che il quadro di valori in questa stagione è diverso da quello del 2022 e così sono le aspettative: Red Bull è nettamente avanti e abbiamo molto lavoro davanti a noi per raggiungere il loro livello, ma nelle ultime corse credo che siamo stati in grado di fare dei progressi concreti che ci hanno portato, in Austria, ad essere i primi del gruppo che insegue Max Verstappen e Checo Perez. Dobbiamo continuare così e cercare di sfruttare ogni opportunità.La SF-23 nelle ultime gare è diventata più guidabile e gentile con le gomme. Saranno doti che, se confermate anche qui, ci metteranno nella condizione di colmare alcune delle lacune tecniche denunciate nella prima parte della stagione. Non vediamo l’ora di scendere in pista qui anche per verificarlo".



Charles Leclerc:

"Non abbiamo la possibilità di giocare spesso, ma ieri lo abbiamo avuto. Di solito vinco io, e invece ieri no, accidenti! Da Barcellona, la sensazione è di stare andando nella giusta direzione. In Austria il ritmo è stato un po’ migliore rispetto alla prima metà di questa stagione e questo dimostra che abbiamo fatto dei passi avanti. Non dobbiamo lasciarci prendere la mano perché la Red Bull è molto avanti e penso che la pista di Silverstone potrebbe esporre un po' le nostre debolezze e potremmo faticare più rispetto allo scorso anno, ma è chiaro che la nostra situazione è migliorata nelle ultime gare.Siamo ancora concentrati sulla macchina di quest'anno, perché abbiamo alcuni punti deboli che dobbiamo affrontare e quando lo avremo fatto, ne trarremo giovamento anche in chiave 2024. Sono fiducioso perché abbiamo un piano molto chiaro e ci sono altri aggiornamenti in arrivo nelle prossime gare, non solo per essere davanti ad Aston Martin e Mercedes, ma anche per tornare a combattere contro la Red Bull il più velocemente possibile".





Crediti immagine: twitter.com/F1/status/1677038277822382081