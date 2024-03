AICA - Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico e ICDL Italia parteciperanno all’edizione 2024 di Fiera Didacta Italia, il più importante appuntamento fieristico sull’innovazione del mondo della scuola rivolto a tutti i livelli di istruzione e formazione.



La manifestazione, giunta alla settima edizione, si svolgerà come ogni anno a Firenze, alla Fortezza da Basso, dal 20 al 22 marzo. Anche quest’anno AICA e ICDL saranno presenti con importanti novità legate alle competenze e alle certificazioni digitali, allo stand W74 del Padiglione Spadolini - Piano Attico.



Info e iscrizioni al seguente link: https://fieradidacta.indire.it/it/visitatori/



Gli eventi - Quattro gli appuntamenti che in particolare vedranno AICA e ICDL protagonisti.

Mercoledì 20 marzo il Presidente di AICA Antonio Piva parteciperà alla Tavola Rotonda “L’Osservatorio delle competenze digitali: una guida per la programmazione della didattica?”.

Giovedì 21 marzo saranno premiati i progetti dei Concorsi digitali AICA e ICDL degli IeFP e delle scuole dell’anno scolastico 2023-24.

Lo stesso giorno si terrà il talk “Intelligenza Artificiale: nuove opportunità per la scuola di oggi” con Carlo Tiberti (Responsabile di ICDL Italia) e Marco Berardinelli (Head of Education Google Italy).

Alcuni rappresentanti AICA e ICDL prenderanno infine parte, durante tutta la tre giorni della fiera, a una serie di speech promossi da CFI Scuola per parlare della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale per la scuola di oggi e di domani.



Di seguito le informazioni dettagliate:



TAVOLA ROTONDA: “L’OSSERVATORIO DELLE COMPETENZE DIGITALI: UNA GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA DIDATTICA?”

Mercoledì 20 marzo (ore 15:30 - 16:20)

Sala Eventi E12, Palazzina Lorenese (primo piano)



La Tavola Rotonda rappresenta un'importante occasione di confronto e riflessione sul ruolo delle competenze digitali nell'ambito educativo e formativo.

L'Osservatorio sulle Competenze Digitali 2023, promosso da AICA, Anitec-Assinform e Assintel in collaborazione con Talents Venture e presentato nel dicembre scorso, ha evidenziato una discrepanza significativa tra le esigenze del mercato del lavoro nel settore ICT e l'attuale offerta formativa. Questo studio ha sollevato la necessità di interventi tempestivi per ridurre tale divario.

Con la partecipazione di figure di spicco come Antonio Piva, Presidente di AICA, Eleonora Faina, Segretaria Generale di Anitec-Assinform, Andrea Ardizzone, Segretario Generale di Assintel, insieme a Pier Giorgio Bianchi e Carlo Valdes, rispettivamente AD e fondatore di Talents Venture e Responsabile Area DATI di Talents Venture, Roberto Curtolo, Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Guido Torrielli, Presidente di ITS Italy, Fabio Gadducci, Presidente del GRIN e Vincenzo Vespri, Consigliere del Ministro per le STEM, la discussione promette di essere ricca e articolata, affrontando come i dati e le analisi forniti dall'Osservatorio possano essere utilmente impiegati per orientare e migliorare la programmazione didattica nelle scuole e nelle università.

Moderata da Enrico Bocci, la Tavola Rotonda si propone di analizzare come le istituzioni educative possano rispondere in modo efficace e tempestivo alle esigenze del mercato del lavoro, che richiede competenze digitali sempre più sofisticate e specifiche.

La partecipazione di rappresentanti del mondo accademico, delle associazioni di categoria e delle istituzioni scolastiche garantisce una prospettiva completa sui temi dell'innovazione didattica e dello sviluppo delle competenze digitali. Si tratta di un'opportunità unica per scambiare idee, buone pratiche e strategie volte a integrare le competenze digitali nel curriculum scolastico, al fine di preparare gli studenti alle sfide del futuro. La discussione si concentrerà anche sull'importanza di una stretta collaborazione tra il mondo dell'istruzione e quello del lavoro, per garantire che l'offerta formativa sia sempre allineata con le competenze richieste dal mercato. In questo contesto, l'analisi dei risultati dell’Osservatorio delle Competenze digitali diventa uno strumento fondamentale per guidare le decisioni in materia di programmazione didattica e sviluppo delle competenze.



PREMIAZIONE CONCORSO NAZIONALE PROGETTI DIGITALI 2022-2023

Giovedì 21 marzo (ore 16:30 – 17:20)

Sala Eventi E12, Palazzina Lorenese (primo piano)



Presso lo stand della Regione Toscana saranno premiati i progetti dei Concorsi digitali AICA e ICDL degli IeFP e delle scuole dell’anno scolastico 2023-24. Tra le autorità che effettueranno la premiazione sarà presente Antonio Piva, Presidente di AICA.

TALK: “INTELLIGENZA ARTIFICIALE: NUOVE OPPORTUNITÀ PER LA SCUOLA DI OGGI”.

Giovedì 21 marzo (ore 16:30 – 17:30)

Sala Eventi E12, Palazzina Lorenese (primo piano)



Carlo Tiberti, Responsabile di ICDL Italia, dialoga con Marco Berardinelli, Head of Education Google Italy, evidenziando il contributo che AICA e Google for Education possono apportare ai principali cambiamenti in atto nel mondo della scuola.

Marco Berardinelli mostra come Google for Education metta a disposizione strumenti che contribuiscono a trasformare l'insegnamento e l'apprendimento, in modo che ogni studente possa realizzare il proprio potenziale di apprendimento e come, attraverso un uso consapevole dell'Intelligenza Artificiale, sia possibile trasformare il ruolo del docente tradizionale per favorire l'apprendimento personalizzato.



“Vogliamo consentire a ogni dirigente scolastico di portare innovazione nelle proprie scuole su larga scala, supportare ogni insegnante fornendo loro strumenti semplici e assistivi, fornire a ogni studente gli strumenti e le competenze di cui ha bisogno per avere successo ed evolversi ogni giorno continuando ad ascoltare e imparare da voi, gli esperti”, sottolinea Berardinelli.



Carlo Tiberti, Responsabile di ICDL Italia, presenta la certificazione ICDL Artificial Intelligence, uno strumento utile per insegnanti e studenti per apprendere i principi base dell’AI, tecnologia disruptive sempre più presente anche in ambito scolastico. Tiberti sottolinea l'importanza di acquisire competenze certificate in AI, conoscendone rischi e opportunità.



"Le competenze certificate in Intelligenza Artificiale non solo dimostrano una solida conoscenza dei principi base dell'AI – afferma Tiberti –, ma fungono anche da fondamento per una didattica innovativa. Sfruttare l'IA in classe non solo promuove la curiosità degli studenti, ma apre nuove porte per un apprendimento creativo e dinamico.”

SPEECH “LA CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI ALFABETIZZAZIONE DIGITALE PER LA SCUOLA DI OGGI E DI DOMANI”

Mercoledì, giovedì e venerdì (20-21-22 marzo)

Padiglione Spadolini | Piano Attico, primo piano | W63



CFI Scuola organizza alcuni speech dedicati al PNRR 2.1 e 3.1 e transizione digitale per la formazione trasversale di DS, DSGA, Docenti e personale ATA.

All’interno di questo ricco programma promosso da CFI Scuola, saranno ospiti per parlare della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale per la scuola di oggi e di domani:

- Carlo Tiberti, Responsabile di ICDL Italia: mercoledì 20/3 - ore 11:30

- Angelo Grana, Presidente Sezione AICA Puglia: giovedì 21/3 - ore 10:30

- Ivana Cipolla, Referente Territoriale per il Lazio: venerdì 22/3 - ore 10:30







Per ulteriori informazioni stampa:

Ufficio Stampa Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico (AICA)

