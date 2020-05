Il corona virus non è stato sconfitto, perché circola ancora, con l’Italia divisa in almeno tre zone e con diversi livelli di contagio.

Siamo riusciti a contenere l’infezione con tanti sacrifici e anche con un pizzico di fortuna.

Il virus anche per fortuna, non è dilagato al sud .

Qualcuno lo motiva affermando che possa essere dovuto ad una predisposizione genetica, ma potrebbe , a mio giudizio anche essere dovuto solo ad una differenza della temperatura media tra settentrione e meridione, o anche al minor inquinamento dell'aria del sud con meno smog e meno pm almeno nella maggior parte delle città.

Tutto questo non solo perchè le pm potrebbero essere anche un vettore del virus, come se fosse un taxi, ma semplicemente perchè dove vi è inquinamento vi sono più patologie respiratorie che predisporrebbero una persona ad essere più vulnerabile al virus e renderebbe il virus più capace di agire e colonizzare massivamente le basse vie aeree superando le prime difese.

Entrerebbero quindi in gioco molti fattori che potrebbero spiegare perché al Sud abbiamo avuto meno danni, oltre al fatto che abbiamo cercato di chiudere tutto ed evitare contati con le popolazioni di altre regioni .

Potrebbe anche essere che abbiamo solo e semplicemente contenuto in questo modo la carica virale, ma è più probabile far riferimento a più concause e appunto ad un pizzico di fortuna che è sempre presente.

Ma proprio il pizzico di fortuna potrebbe venir meno introducendo anche al Sud, anche solo in alcune zone, una massiva carica virale.

Non sono spaventato o pessimista ma non condivido allo stato attuale la riapertura incondizionata.

E' un rischio che non avrei messo nel paniere e avrei optato per l'apertura graduale secondo percorsi tra Regioni diverse. Bastava forse solo un pizzico di sacrificio in più.

Se la situazione sfuggisse di mano, anche se siamo divenuti più bravi nella diagnosi e nella terapia, potremmo avere dei focolai ingestibili a macchia di leopardo.

Condivido la preoccupazione di alcuni presidenti di Regione e non mi farei prendere la mano da facili entusiasmi.

Non tutti per strada e nei luoghi pubblici sembrano osservare le norme precauzionali di sicurezza e questo potrebbe divenire un grosso rischio.