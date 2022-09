Questa settimana l'appuntamento clou sui mercati finanziari sarà senza ombra di dubbio la riunione della banca centrale degli Stati Uniti.

La Federal Reserve ormai si è spostata lungo una direzione molto aggressiva ed i recenti dati sull'inflazione abbastanza deludenti hanno fornito un assist all'istituto centrale per effettuare una nuova stretta di 75 punti base.

Oltre alla Federal Reserve, anche altre banche centrali questa settimana si riuniranno in meeting. Spiccano le riunioni della Bank of Japan e della Bank of England.

Infine, nel weekend, i riflettori si sposeranno sull'Italia per via delle elezioni politiche.