**14-16 Febbraio 2025, Arte Genova** Quartiere Fieristico

Arte Genova torna per la sua 19⁰ edizione, un evento imperdibile che riunisce i più grandi talenti dell’arte contemporanea.

Dal 14 al 16 Febbraio, la città di Genova diventerà il fulcro della creatività e dell’innovazione artistica, accogliendo artisti, critici, galleristi, collezionisti e appassionati d'arte da tutto il mondo.

Ad Arte Genova, ancora una volta, è presente lo storico e critico dell'arte Mattea Micello, figura di spicco nel panorama artistico contemporaneo. La dott.ssa, nota per le sue analisi acute e profonde, interverrà con una serie di conferenze, offrendo al pubblico un’opportunità unica per immergersi, attraverso la lettura dell'opera d'arte, nelle dinamiche e nelle tendenze dell’arte contemporanea.

Gli artisti presentati dal critico d’arte Mattea Micello sono:

Giuliana Baldoni “Le Trenà”, Alessandra Barisone, Miriam Bellon, Massimo Capezzali, Elisabetta Castello, Alessandro Dalla Bona, Simona Delle Grottaglie,

Donato Fenoglio, Massimo Fusconi “Maxmo”, Angela Greco, Roberta Lodi Rizzini, Luciano Mancinelli, Paola Maver, Massimiliano Passuti, Bruna Rapetti, Filomena Reale, Sabrina Salis, Mariella Stirpe, Maria Tempesta, Pasquale Terracciano, Sandro Turco, Luciano Ventura, Franca Volpe.

Gli artisti esporranno le loro opere più recenti, guidandoci in un viaggio meraviglioso composto di colori, nutriti dai molteplici linguaggi artistici.

Arte Genova 2025 promette di essere, come sempre, un evento memorabile e coinvolgente ricco di scoperte, in cui il pubblico potrà vivere l’arte in tutte le sue sfumature.

Non perdete l'occasione di partecipare a questo straordinario evento. Arte Genova 2025 vi aspetta dal 14 al 16 Febbraio per un'esperienza indimenticabile.

Genova - Quartiere Fieristico - Piazzale J. F. Kennedy, 1 - Dalle 10:00 alle ore 20:00





Per maggiori informazioni

Sito web: www.artegenova.it