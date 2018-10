Stefano Bianco o Fabrizio?

Estratto di un'intervista all'attore Stefano Bianco.



Ciao Stefano è ricorrente il nome Fabrice e Fabrizio tra i tuoi ruoli, pensi sia un segno del destino per un futuro nome d'arte?

(ride) Ciao, non credo proprio, pura casualità e coincidenza. Nel film La Promessa del Sicario di Max Ferro interpreto Fabrice il giovane sicario freddo e impassibile ai sentimenti, mentre ne La Locandiera di Goldoni interpreto Fabrizio, il cameriere innamorato della bella Mirandolina.



Volevo giusto arrivare a questo, so che nel 2018 sei andato in scena con la compagnia TorinoSpettacoli al Teatro Alfieri di Torino con La Locandiera e a novembre tornerai sempre sul palco con quest'opera ma al Teatro Erba di Torino, che emozioni provi a "rivivere" questo personaggio?

E' un personaggio molto complicato, ha l'intento di sposare la Locandiera ma deve affrontare i pretendenti che cercano continuamente di conquistare Mirandolina. Fabrizio non può dar sfogo alla sua rabbia in quanto perderebbe sia il posto di lavoro sia la mano della sua amata, deve giocare su una linea sottile ed esser più furbo degli altri ma non voglio spoilerare troppo, chi verrà a Teatro avrà modo di capire (sorride).



Certo avremo modo di vedere di persona, altri progetti o attività che stai seguendo?

Sto seguendo due progetti, uno in ambito cinematografico e l'altro è il secondo ebook che sto scrivendo, il primo si chiama Charmerole: 32 soluzioni per conquistare ... e nel mentre gioco a golf, trovo che distenda molto la mente.



Grazie Stefano, a presto!