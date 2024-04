Avvocato e manager, Annalaura Lettieri vanta una pluriennale esperienza nell’ambito di operazioni di fusione e acquisizione, di finanza e di diritto societario. Membro del CdA di Atitech, dal 2008 è General Counsel e membro del CdA di Meridie.



Annalaura Lettieri: dalle prime esperienze nello Studio Legale Bonelli Erede al ruolo chiave in Meridie

Il percorso professionale di Annalaura Lettieri inizia presso la sede di Milano dello Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo come Junior Associate del dipartimento di Diritto Bancario e Finanziario, dove sviluppa una solida base di conoscenze nel settore. Dopo questa esperienza, entra a far parte di MCM Holding S.p.A. come General Counsel nella divisione immobiliare, incarico che le permette di dimostrare le proprie capacità manageriali nel gestire aspetti legali, amministrativi e finanziari di progetti importanti. Annalaura Lettieri svolge un ruolo chiave nella fondazione e nella quotazione in Borsa di Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A., successivamente rinominata Meridie, dove assume il ruolo di General Counsel contribuendo attivamente alla gestione di operazioni societarie, finanziarie e di fusione e acquisizione. Con il passare degli anni, partecipa a diverse operazioni riguardanti le società controllate dalla holding, consolidando la sua reputazione nel settore e acquisendo competenze di alto livello nella gestione di rapporti con organi di controllo e nella strutturazione di operazioni complesse.



Annalaura Lettieri: il contributo alla crescita di Meridie e Atitech

Annalaura Lettieri continua il suo iter professionale come General Counsel e membro del Consiglio di Amministrazione di Meridie, contribuendo attivamente alla gestione dei rapporti con Borsa, Consob, Banca d’Italia e Pubblica Amministrazione. Grazie alle sue competenze e alla sua esperienza, supporta il CFO e il CEO nella redazione del business plan, del bilancio e nella strutturazione delle operazioni societarie, finanziarie e di fusione e acquisizione. In particolare, ha avuto un ruolo fondamentale nell'acquisizione della maggioranza di Atitech, dimostrando leadership e competenza nel settore.