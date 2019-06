"Gente come me", il nuovo singolo di Airam

Maria Mauro in arte Airam, è un artista di origine campana. Fin da piccola le sue passioni sono sempre state la scrittura e il canto, passione quest'ultima a cui ha dedicato la maggior parte del suo tempo, prendendo lezioni per cinque anni. All’età di 20 anni si trasferisce nel Lazio, dove inizia varie collaborazioni con musicisti e artisti maturando un profondo interesse per il genere Pop e Hip-Pop, generi dentro i quali trovano forma le sue canzoni, lasciando a briglia sciolta la sua fantasia. Ha partecipato a numerosi concorsi musicali,che lei ritiene una palestra di vita e di crescita artistica.

Dall'incontro fortunato con l’etichetta Hammer Music nel gennaio 2019 nasce una collaborazione artistica che porta Airam a firmare il suo primo contratto discografico e la realizzazione del suo primo singolo “Gente come me”. Ora si appresta al debutto dal vivo, con la consapevolezza che le parole e la musica hanno il potere: il potere di raggiungere più persone che vengono a vedere il tuo spettacolo e che ascolteranno la tua musica.

www.facebook.com/AiramArtista/

www.deezer.com/it/track/671722662

open.spotify.com/album/2r1HQhIBycQrc85eIBCb0s

music.apple.com/us/album/gente-come-me-single/1461500188