Nel 2022, Iveco Bus ha vinto una gara indetta da Atac per la fornitura di 33 nuovi veicoli autofinanziati, dopo aver già fornito 30 Indcar Mobi City L8 tra il 2019 e il 2021, in sostituzione alle vetture corte noleggiate. I primi 19 autobus di questa nuova fornitura sono entrati in servizio a luglio 2023, mentre gli altri sono stati messi in servizio nei mesi successivi, distribuiti tra le rimesse di Acilia, Magliana e Grottarossa.

Dai uno sguardo alle prime immagini

Questi nuovi veicoli presentano alcune migliorie rispetto alla prima fornitura, come la porta posteriore traslante che sostituisce quella a semplice espulsione, permettendo un avvicinamento più agevole al marciapiede da parte dell'autista, soprattutto per facilitare l'accesso ai passeggeri con mobilità ridotta.

I nuovi autobus si identificano con le matricole 270-303, in continuità con la precedente fornitura numerata 241-270. Con la consegna di questi mezzi, la flotta di Atac è ora composta esclusivamente da autobus di tipo furgonato, particolarmente adatti per le linee che attraversano tratti più impervi e difficili da percorrere con veicoli di 12 metri.