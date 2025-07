Per troppo tempo Roma è rimasta schiacciata tra la sua storia gloriosa e l’inadeguatezza della sua governance. Simbolo di civiltà millenaria, cuore spirituale e culturale dell’Italia e snodo istituzionale di rilievo internazionale, la Capitale ha vissuto per decenni in una sorta di limbo amministrativo, priva degli strumenti necessari per affrontare la complessità del suo ruolo.

Oggi, però, con l’approvazione del disegno di legge costituzionale che ridefinisce il suo status, si apre finalmente la possibilità di un cambiamento strutturale. Una svolta che, se gestita con visione e responsabilità, può segnare l’inizio di una nuova fase, lontana dalle promesse disattese e vicina ai bisogni reali di cittadini e istituzioni.

Il riconoscimento di Roma come ente dotato di una specifica autonomia legislativa non è una semplice formalità giuridica. È un atto politico e istituzionale di portata storica. Per la prima volta, la Capitale potrà intervenire direttamente in ambiti chiave come urbanistica, mobilità, ambiente e turismo: settori nei quali l'immobilismo e la burocrazia hanno prodotto ritardi e disservizi cronici, penalizzando non solo i romani ma l'intero Paese. Come ha sottolineato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, non si tratta di un atto simbolico, ma di un impegno mantenuto verso la centralità di Roma nel sistema Italia.

Naturalmente, la riforma non è la soluzione a tutti i mali. È piuttosto la costruzione delle fondamenta su cui edificare un nuovo modello di città, all’altezza delle grandi capitali europee. Perché Roma non è solo un museo a cielo aperto: è una metropoli viva, dinamica, afflitta da problemi strutturali ma anche dotata di enormi potenzialità. Dare alla città una dimensione normativa autonoma significa restituirle la dignità istituzionale che le spetta, e soprattutto darle l’opportunità di riformarsi dall’interno, con strumenti mirati.

Va anche sottolineato un aspetto non secondario: la capacità di convergenza politica che ha accompagnato l’inizio di questo percorso. In una stagione in cui il confronto pubblico è spesso segnato da divisioni e radicalizzazioni, l’unità su un tema così centrale è un segnale di maturità democratica.

È la dimostrazione che, quando si mettono da parte gli interessi di parte, è ancora possibile lavorare insieme per il bene comune.

Tuttavia, l’entusiasmo non deve far dimenticare i rischi. L’autonomia di Roma dovrà evitare il pericolo delle sovrapposizioni con la Regione Lazio, dovrà sfuggire alla tentazione di creare nuovi centri di potere chiusi e autoreferenziali, e soprattutto dovrà produrre risultati tangibili.

I romani non giudicheranno questa riforma sulla base delle dichiarazioni ufficiali, ma sulla qualità della vita che ne conseguirà: trasporti più efficienti, servizi urbani funzionanti, sicurezza pubblica, tutela del patrimonio e un'amministrazione finalmente all’altezza delle sue responsabilità.

La vera sfida comincia ora. Serviranno competenza, trasparenza e una visione strategica che vada oltre l’orizzonte elettorale. Se ben attuata, questa riforma potrà trasformare Roma in una Capitale non solo simbolica, ma anche concreta, moderna e funzionale. Una Capitale che non viva più solo del suo glorioso passato, ma che diventi motore del futuro del Paese.

Roma merita molto più della retorica. Merita risultati. E per la prima volta, ha gli strumenti per conquistarli. Sta ora alla politica – e alla cittadinanza – scrivere questo nuovo capitolo. Con lucidità, senza scorciatoie, e con la consapevolezza che rendere Roma davvero “Capitale” significa, in fondo, rendere l’Italia più forte, più giusta e più unita.