"Stasera bisogna essere contenti. La squadra ha mostrato un buon calcio e ha tenuto bene il campo. Loro hanno avuto due occasioni nel primo tempo, con due ripartenze nella ripresa. La squadra mi è piaciuta per tutta la partita, dobbiamo avere più qualità per fare il terzo e quarto gol. ...Ora possiamo lavorare con più tranquillità. Abbiamo vissuto una ventina di giorni di pressione totale nella testa, c'erano troppe cose da gestire, anche se ho avuto collaboratori incredibili che mi hanno dato una mano. Sono queste partite, queste tensioni che ti danno la misura di che uomo sei e di che reazioni hai nelle difficoltà. Sono partite in cui devi fare risultato a tutti i costi e in cui dobbiamo dimostrare che uomini siamo, soprattutto a noi stessi. ...Mi sembra di stare in Paradiso tutto avvolto dall'azzurro... Quando vuoi bene a qualcosa gli devi regalare il tuo tempo. E anche se sono dieci giorni dobbiamo dedicare il nostro tempo alla Nazionale, una cosa che dobbiamo amare tutti.Sui probabili fischi a Donnarumma ne abbiamo parlato ieri. A volte per dimostrare personalità bisogna stare zitti e andare a lavorare più in profondità. Se hanno fischiato vuol dire che hanno visto qualcosa che non va bene. Si sta zitti e si va avanti per poter migliorare. Non mi sta bene chi reagisce poi sui social, con le frasettine. La gente deve capire che ha a che fare con dei professionisti e non con dei bimbi viziati".

Con queste dichiarazioni Luciano Spalletti ha commentato la sua prima vittoria da Ct, ottenuta martedì sera contro l'Ucraina, in una partita valida per le qualificazioni ad Euro 2024, grazie a due reti realizzate dall'interista Davide Frattesi.

I due gol partita arrivano entrambi nel primo tempo. Il primo, poco dopo 10 minuti dall'inizio del match, a seguito di una scivolata di Sudakov al limite dell'area che consente a Zaccagni di rubargli palla e servire Frattesi, che con un destro secco fulmina Bushchan. La seconda rete arriva intorno alla mezz'ora, con Frattesi che sfrutta un rimpallo, dopo una conclusione di Zaniolo murata dalla difesa.

Nel secondo tempo l'Ucraina accorcia le distanze, creando anche due possibili occasioni per il pareggio, anche se gli azzurri, va detto, ne hanno sprecate almeno il doppio. Il risultato, alla fine del recupero, rimane quindi sul 2-1 in favore dell'Italia.

Nella classifica del Gruppo C, l'Italia è adesso seconda a 7 punti, dietro l'Inghilterra con 13 ma con una partita giocata in più, come Ucraina e Macedonia che hanno gli stessi punti degli azzurri, mentre Malta è ultima a quota 0.







Crediti immagine: twitter.com/Eurosport_IT/status/1701864552281825486