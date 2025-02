Il mondo cripto sta per essere scosso da un’iniziativa senza precedenti: Scammer, il progetto più tossico, senza filtri e completamente fuori controllo, sarà in Fair Launch su PinkSale dal 5 all’8 marzo 2025. Dimenticatevi le solite community piene di regole, moderatori e buonismo. Qui non ci sono limiti, non ci sono censure, e soprattutto non ci sono filtri.

Cos’è Scammer?

Scammer non è solo un token, ma un’intera rivoluzione culturale nel mondo cripto. La sua missione è chiara: costruire il più grande “Wall of Shame” digitale, un luogo dove i truffatori—non solo del mondo cripto, ma di qualsiasi settore—vengono smascherati, insultati e ridicolizzati pubblicamente. Nessun scammer sarà più al sicuro: chi truffa viene segnalato, deriso e marchiato a vita nella blockchain!

A simboleggiare tutto questo c’è il logo del progetto, che ritrae Endijs Nerets, un noto truffatore su Telegram, ora trasformato nel volto della vergogna per tutti gli scammer del cripto-spazio.

Ma la vera forza del progetto è la sua community esplicita e senza freni. Qui dentro non esistono moderatori, non esistono regole, e anche il bot ti insulta se fai domande banali. Se vuoi unirti, devi avere lo stomaco di reggere la tossicità di questa chat, dove puoi condividere la tua esperienza di truffe subite, insultare gli scammer e unirti alla guerra contro di loro in modo completamente anarchico.

Perché su Polygon?

Scammer è stato costruito su Polygon per una serie di motivi strategici:

• POL è una moneta sottovalutata, il che significa che chi entra ora nel progetto può ottenere maggiori profitti quando il suo valore salirà.

• Solana è la chain degli scammer per eccellenza, con continui pump & dump. Il progetto si vuole distaccare dal trend e creare qualcosa di veramente differente.

• Polygon è veloce, economico e decentralizzato, perfetto per una community come Scammer che vuole solo velocità, efficienza e nessun controllo centralizzato.

Unisciti alla Peggiore Community del Cripto-Spazio

Scammer non è per tutti. Se sei un fragile, se ti offendi facilmente, vattene subito. Qui dentro si insulta, si urla, si denuncia e si espone tutto il marciume del mondo cripto e non solo. Se invece sei pronto a combattere, a sporcarti le mani, e a far parte del progetto più estremo e volgare di sempre, allora unisciti subito e preparati al Fair Launch su PinkSale dal 5 all’8 marzo 2025.