Mediterranea Tv regina sul digitale terrestre con “Ti Ricordo Una Canzone”

Come volevasi dimostrare ai numeri, Mediterranea Tv ha il sabato sera in pugno a suon di canzoni italiane e bambini canterini, segno che il baby talent, tornato dalla porta secondaria, è capace di mettere in crisi le oltre 200 tv che compongono il Digitale Terrestre, con i canali 623 e 698 si confermano nella preferenza delle tv private.

Ti Ricordo Una Canzone, si è confermato il baby talent del sabato sera a scapito di Ho Imparato Una Canzone, condotto da Matilde Brandi. Beppe Salierno: “Sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un sogno” proprio come narra una celebre canzone di Jovanotti, e così che cominciava la festa andata in onda ieri sera per la 3a puntata delle 5 in programma in diretta dal Palatour Perla di Bitritto gremito in ogni ordine di posto.

I meriti vanno dati anche ai giurati, e agli ospiti di primo primo piano... con Patty Pravo, Luca Canonici e Madalina Lefter, arrivata direttamente dalla Romania e finalista di X Factor Romania 2017, nota in Italia per aver partecipato a Ti Lascio Una Canzone della Clerici nel lontano 2011.

Gli ascolti hanno registrato per Mediterranea Tv 890.910 telespettatori.

