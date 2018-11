Circus beatclub a Brescia: il weekend è "Home is where your heart is" e "Street Life"

Per Circus, locale arrivato ormai alla ventesima stagione di successi, quello del 16 e 17 novembre 2018 è un weekend di sicuro divertimento. Per il venerdì Circus, intitolato "Home is where your heart is", il 16 novembre 2018 al mixer arriva come special guest Antonio Viceversa.

E' un grande performer, un professionista del mixer capace di passare in un lampo da un genere musicale all'altro sempre con un occhio attento sulla pista. Ovviamente in console e in giro per il club la family Circus fa sentire a casa tutto il suo pubblico.

Sabato 17 novembre invece il party è Street Life e ha come protagonisti Pasq (dj) Dader (dj), Brio (voice) Toma (voice). Performer, ballerine, un impatto multimediale notevole e un club sempre accogliente. Ecco i segreti di Circus beatclub, ogni weekend.

Cos'è Circus Beatclub?

Quella che è iniziata sabato 15 settembre '18 è la ventesima stagione di Circus Beatclub, la disco più storica e amata di Brescia e non solo. E' un traguardo importante. Vent'anni di divertimento sono davvero tanti, soprattutto in un periodo in cui a quello delle discoteche si sono affiancati tanti diversi generi di intrattenimento che in passato non esistevano. Il club di via Dalmazia è riuscito comunque a crescere. E' diventato nel tempo un punto di riferimento per chi vuol far tardi con stile, in tutta tranquillità, godendosi la musica che fa ballare il mondo. Al Circus sono nati amori, tendenze musicali, party, carriere artistiche (...) e il legame con Brescia, nel tempo, si è consolidato, grazie anche a tante collaborazioni con attività e aziende. Merito della gestione di Antonio Gregori e di tutto il gruppo che ogni weekend che insieme a lui fa divertire la città. Brio, DR.Space, Toma e tutto lo staff del Circus sono la dimostrazione che di notte si può lavorare seriamente, divertendosi. La Circus family, tra l'altro, quest'anno è cresciuta ancora e durante la nuova stagione il club proporrà oltre cento serate, un numero davvero impressionante per uno spazio che d'estate resta chiuso... Il restyling a cui è stato appena sottoposto ha riempito Circus beatclub di tecnologia, quella che sa dare emozione: grandi schermi, luci che creano magia e si avvicinano al pubblico durante la serata. E come sempre il club ha cambiato colori e gran parte degli arredi. Quest'anno più che la solita discoteca sembra un luogo da vivere anche di giorno: le pareti sono chiare, i nuovi divani sono rosa. Il nuovo design è sobrio, ma alcuni dettagli (lampadari, carte da parati, cassetti) sono decisamente sorprendenti. Lo stile del sabato Circus per la stagione 2018-19 è legato alla street life, una tendenza che accomuna le metropoli di tutto il mondo, il venerdì trasforma il club in una casa accogliente, mentre il giovedì Rehab, party dedicato all'hip hop internazionale e alle nuove tendenze musicali.

Circus Beatclub

via Dalmazia 127, Brescia

info 333 210 5400

www.circusbeatclub.com

www.facebook.com/circusbeatclubofficial/about/