Mentre si discutono le restrizioni per il periodo di festività, il Governo ha già pronto il piano vaccini contro il Covid19. Il piano prevede una prima vaccinazione a ridosso del Capodanno (le fasce più a rischio) e da gennaio il via alla vaccinazione di massa. In arrivo oltre 1,8 milioni di dosi come prima consegna da parte di Pfizer. Nella seconda consegna il numero di dosi sarà di 2.507.700.

Questo il piano presentato dal Commissario Domenico Arcuri che è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni. Oltre alle dosi dei vaccini, le regioni riceveranno anche un "libretto di istruzioni" e indicazioni sulla procedura di somministrazione.

Dicevamo che i primi a ricevere il vaccino saranno le persone più a rischio come gli operatori sanitari e sociosanitari (pubblici e privati) e anche gli ospiti e il personale delle residenze per anziani.

La seconda fase, oltre al richiamo per i primi vaccinati, ci sarà la somministrazione alle categorie più fragili.

Ecco come saranno ripartite le dosi per Regioni:

• Abruzzo: 25.480

• Basilicata: 19.455

• Calabria: 53.131

• Campania: 135.890

• Emilia Romagna: 183.138

• Friuli Venezia Giulia: 50.094

• Lazio: 179.818

• Liguria: 60.142

• Lombardia: 304.955

• Marche: 37.872

• Molise: 9.294

• PA Bolzano: 27.521

• PA Trento: 18.659

• Piemonte: 170.995

• Puglia: 94.526

• Sardegna: 33.801

• Sicilia: 129.047

• Toscana: 116.240

• Umbria: 16.308

• Valle d'Aosta: 3.334

• Veneto: 164.278