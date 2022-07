Brutto colpo per Elon Musk. Il giudice Kathaleen McCormick della Court of Chancery del Delaware ha infatti accolto la richiesta di Twitter di procedere con un rito accelerato per esprimersi in merito alla decisione del fondatore e ceo di Tesla di ritirare la sua offerta di acquisto da 44 miliardi di dollari, motivata dal fatto che, secondo lui, i bot spam presenti sul social psarebbero superiori al 5% dichiarato sul social media alla SEC.

Twitter bha ottenuto che la causa iuntentata dal social contro Musk possa iniziare ad essere discussa agià a partire da prossimo ottobre. La sentenza è un duro colpo per Musk, i cui avvocati spingevano per un processo che invece, a loro parere, avrebbe dovuto iniziare a febbraio per consentire un'indagine approfondita sull'effettivo numero di account falsi presenti sulò social.

La questione se i numeri degli utenti di Twitter siano gonfiati è fondamentale per la sua affermazione che può abbandonare l'accordo. La società, che aveva richiesto un processo a settembre, afferma che il problema è una distrazione e che i termini dell'accordo richiedono a Musk di pagare.

La giudice Kathaleen McCormick, martedì, ha dichiarato che Twitter meritava una decisione grapida per far chiarezza sulle problematiche sollenvate da Musk. McCormick ha anche chiesto alle parti di stilare il programma del processo che, a suo parere, dovrebbe durare non più di cinque giorni.

William Savitt, uno degli avvocati che rappresenta Twitter ha sostenuto durante l'udienza che Musk ha utilizzato la scusa degli account falsi perché stava cercando di "trovare una via di uscita all'accordo d'acquisto da lui proposto".

L'avvocato di Musk, a sua volta, ha respinto l'idea che il suo assistito stesse cercando di danneggiare Twitter, portando a dimostrazione i ciò le quote della società da lui al momento possedute, che lo indicano come azionista di maggioranza, prescisando che Musk sosteneva che un processo rapido avrebbe solo consentito a Twitter di nascondere la verità sugli account falsi.

Martedì pomeriggio, le azioni di Twitter, una volta che la notizia si è diffusa, sono aumentate del +3,4% a 39,71 dollari.