Andrea Belotti in allenamento si infortuna di nuovo al ginocchio destro

"Nel corso dell’allenamento odierno Andrea Belotti ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro: seguiranno accertamenti nelle prossime ore per definire l’entità dell’infortunio."

Questo il comunicato con cui il Torino Fc ha motivato la fine anticipata dell'allenamento odierno da parte del giocatore granata, uscito dal campo in lacrime.

L'infortunio, causato in seguito ad uno scontro di gioco durante la seduta a porte chiuse al Filadelfia, interessa lo stesso ginocchio che aveva tenuto fermo Belotti per oltre un mese, dall'inizio dell'ottobre scorso.

In quel caso, al capitano granata era stata diagnosticata una lesione di primo/secondo grado del legamento collaterale e capsulare mediale del ginocchio destro.

In attesa di capire quale sarà la gravità di questo nuovo infortunio dopo gli esami che saranno effettuati entro 24/48 ore, è più che probabile che Belotti salti i prossimi due appuntamenti ufficiali che vedranno impegnato il Torino in campionato il prossimo sabato contro il Genoa ed il 3 gennaio in Coppa Italia contro la Juventus, per la sfida secca per accedere alle semifinalidel torneo.