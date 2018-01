A spasso sui monti del Linas con l'Associazione Bentu Estu

Nuova escursione dell’Associazione Bentu Estu: questa volta l’uscita a spasso per i monti prevede una meta suggestiva. Infatti, domenica 21 gennaio 2018 si farà visita alla cascata di S’Ega Sizzoris.

A spasso per il Linas

Il massiccio del Linas è una terra ancora incontaminata che offre spettacoli naturalistici fuori dal comune. In realtà però si estende all’interno del comune di Gonnosfanadiga e in quelli di Villacidro, Arbus, Guspini, Fluminimaggiore, Pabillonis, San Gavino Monreale, Sardara e Vallermosa. Ma è da Gonnosfanadiga che l’Associazione Bentu Estu partirà domenica per addentrarsi al suo interno.

Un viaggio a spasso tra i monti, a contatto con flora e fauna locale, a piedi lungo i sentieri dei nostri avi.