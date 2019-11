"Tragedia a Quargnento, in provincia di Alessandria, dove l'esplosione in un edificio abbandonato ha provocato la morte di tre Vigili del fuoco. Feriti gli altri due componenti della squadra intervenuta e due Carabinieri. Il fatto è avvenuto questa notte intorno alle due in una palazzina e il crollo causato dall'esplosione ha travolto i Vigili del fuoco che stavano intervenendo per spegnere un incendio e i Carabinieri.

Il Presidente della Repubblica Mattarella e il Ministro dell'Interno Lamorgese, appresa la notizia della tragedia, esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa dei tre Vigili del Fuoco. In allegato il testo integrale dei loro messaggi.

Il Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco Salvatore Mulas e il Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco Fabio Dattilo esprimono profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie dei tre Vigili del fuoco Antonino Candido, Matteo Gastaldo e Marco Triches vittime del dovere. Vicinanza anche a tutti i colleghi, in particolare quelli di Alessandria, in questo momento tragico per il Corpo.

Tutti i Comandi d'Italia espongono la Bandiera a mezz'asta in segno di lutto e osserveranno durante la giornata un minuto di silenzio i memoria dei colleghi caduti.

In corso le indagini per l'accertamento delle cause".





Dolore dei #vigilidelfuoco per la perdita dei colleghi nell’esplosione di #Quargnento (AL). Il Capo Dipartimento Salvatore Mulas e il Capo del Corpo Fabio Dattilo esprimono tutta la vicinanza alle famiglie dei tre vigili vittime del dovere e ai colleghi tutti e di Alessandria pic.twitter.com/iWJd5noSjW — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 5, 2019



Con questo comunicato corpo nazionale dei VVF ricorda la tragedia, che però potrebbe non esser corretto definire tale, che ha causato la morte di tre vigili intervenuti a spegnere un incendio in una cascina abbandonata a Quargneto, nell'alessandrino.

Avvertiti dai vicini delle fiamme che si sviluppavano da una cascina, i VVF hanno inviato sul posto una squadra per spegnere l'incendio. Mentre i vigili stavano intervenendo, improvvise e inaspettate due esplosioni che hanno investito e ucciso Matteo Gastaldo, 46 anni, Marco Triches, 38 anni, entrambi di Alessandria, e il 32enne Antonio Candido di Reggio Calabria.

Altri due vigili del fuoco e un carabiniere, intervenuti sul posto, sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale ad Alessandria e Asti in gravi condizioni.

Quargneto, un piccolo paese di poco più di mille abitanti, zona agricola al confine con il Monferrato, non è al centro di fatti riconducibili a possibili tensioni di natura politica oppure legati alla criminalità organizzata.

Però il procuratore capo di Alessandria, Enrico Cieri, una volta giunto sul posto ha dichiarato: "Dagli elementi che abbiamo acquisito temiamo sia un fatto doloso.

Stiamo esaminando i reperti. Scavando tra le macerie abbiamo trovato un timer e una bombola di gas che è stata sequestrata e tutto questo ci fa pensare che l'esplosione sia stata voluta e deliberatamente determinata.

Ora dobbiamo proseguire con gli accertamenti, stiamo lavorando per capire chi e cosa abbia causato questa tragedia".



In nome del Governo il premier Giuseppe Conte, per il momento, ha espresso il proprio cordoglio via social...





La morte di tre Vigili del fuoco a #Quargnento addolora tutta l’Italia. Il mio commosso pensiero alle vittime e un abbraccio alle famiglie e ai feriti. Solidarietà e pieno sostegno a @emergenzavvf, eroi sempre in prima linea per garantire la nostra incolumità — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) November 5, 2019



Messaggio di cordoglio anche dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.