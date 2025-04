Nell'avvio della 31ª giornata di Serie A, a Marassi il Genoa ha superato l'Udinese 1-0 in un match chiave per la corsa alla salvezza dei grifoni. Una partita decisa dal gol di Alessandro Zanoli, primo centro in stagione per il terzino, e da un intervento del Var che ha annullato nel recupero il pareggio friulano firmato da Nehuén Pérez, lasciando i bianconeri con l'amaro in bocca.

I genoani partono in quarta, cercando subito di imporre il ritmo. Già al 5' Okoye, portiere dei friulani, deve volare per deviare un colpo di testa di Morten Thorsby, mentre al 9' si tuffa su un destro di Pinamonti. Il centravanti rossoblù torna a essere minaccioso alla mezz'ora, alzando però troppo il pallone su un cross dalla destra. L'Udinese, in difficoltà in fase di costruzione, si affida a Lorenzo Lucca, troppo isolato in attacco: al 35' un suo gol viene annullato per fallo su De Winter, sintomo di una prima frazione opaca per i friulani.

La ripresa si apre con due occasioni da brividi. Al 47' Lucca, servito a porta vuota da Festy Ebosele, calcia incredibilmente a lato, mentre al 52' è Pinamonti a sprecare un'altra palla gol, colpendo male da posizione centrale. I tecnici Vieira e Runjaic provano a sbloccare il match con i cambi, ma è un'azione costruita sulla fascia sinistra a rompere l'equilibrio: al 72' Ekuban crossa verso l'area, la palla appena sfiorata da Okoye si trasforma in un assist perfetto per l'accorrente Zanoli, che insacca con un tiro di prima intenzione.

Nel recupero, l'Udinese trova il pareggio con un colpo di testa di Pérez, ma l'esultanza viene fermata dal Var: pochi centimetri di fuorigioco di Lucca, che aveva avviato l'azione, annullano il gol.

Con questo successo, il Genoa sale a 38 punti, ed è virtualmente salvo, considerando che le ultime tre in classifica per superarlo dovrebbero far registrare una media scudetto da adesso fino alla fine del campionato. Lo stesso dicasi per Udinese, ferma a 40. Ora, per entrambe, la sfida è conquistare una posizione di prestigio nella parte alta della graduatoria.