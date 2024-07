Novità in arrivo per il Conad Senigallia di via Nicola Abbagnano 7, all’interno del centro commerciale Il Molino.

Venerdì 19 luglio la galleria si arricchisce della nuova area “Con Sapore”, dotata di bar e ristorante self service. Quindici le nuove assunzioni effettuate, l’allestimento è di circa 460 metri quadri.

Il taglio del nastro è previsto alle 8,30 alla presenza del Sindaco Massimo Olivetti e del direttore operativo di Commercianti Indipendenti Associati - Conad, Valentino Colantuono, subito prima dell’apertura al pubblico.

La gestione è affidata alla società Pagema, di Pamela Pasquinelli, Andrea Fioretti e Valentino Rango, la stessa a cui fa riferimento il superstore.

Pagema gestisce anche due punti vendita a Fabriano, dando lavoro nel complesso a circa 250 persone.

Con questa apertura sale a 23 il numero di bar ristorante Con Sapore nella rete vendita di Commercianti Indipendenti Associati, di cui 6 nelle Marche.

Gli orari di apertura sono dal lunedì al sabato dalle 7 alle 21, la domenica dalle 8,30 alle 21.