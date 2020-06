Pochi giorni fa Sea-Watch 3 ha salvato in mare 211 migranti, la Mare Jonio 67. I migranti sono stati sbarcati e poi fatti salire a bordo della nave-quarantena Moby Zazà, in rada a Porto Empedocle (Agrigento).

Gli equipaggi di Sea-Watch 3 e Mare Jonio sono anch'essi in quarantena.

Dei migranti soccorsi in mare dalla Sea-Watch 3, 28 sono risultati positivi al coronavirus, dopo il risultato dei tamponi effettuati ieri mattina. Ieri sera era stato comunicato che uno di loro era stato ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta, inizialmente per sospetta tubercolosi, poi rivelatasi Covid.

Facile immaginare quali possano essere stati i commenti degli estremisti di destra e del loro principale rappresentante, Matteo Salvini, per il quale governo metterebbe in pericolo l'Italia e gli italiani:







Tanto per far capire l'assoluta mancanza di logica di questa "gente alla Salvini" che vorrebbe governare l'Italia, è necessario ricordare che, come è stato ampiamente dimostrato, quei migranti partirebbero comunque (al di là della presenza o meno di navi delle ong in mare) e, per ragioni "geografiche", sbarcherebbero comunque in Italia... a meno che non anneghino!

Pertanto, è meglio se questo avvenga sotto il controllo delle autorità. E ciò è possibile grazie alle navi delle ong come agli interventi in mare della Guardia Costiera. Nel caso i migranti sbarcassero direttamente senza che nessuno li controlli, il rischio di diffusione del contagio sarebbe enormemente più alto. Ma questo, la propaganda di quelli alla Salvini evita di ricordarlo ai propri "seguaci", anche se - è giusto ricordarlo - non è detto che chi la orchestri abbia l'intelligenza sufficiente per capirlo.