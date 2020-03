"Sono arrivati dalla Sicilia due giorni fa, riportando avarie di bordo che non gli consentono di rimettersi in mare come più volte le autorità gli hanno intimato”.

Mauro Ferri, consigliere romano della Lega per Salvini, racconta di un trattamento disumano e inaccettabile da parte delle autorità tunisine per i nostri due connazionali: “Non gli stanno fornendo né acqua né corrente e le scorte alimentari a bordo stanno per terminare.

Tutto questo sta succedendo nelle ore in cui è stato confermato dal ministero della sanità tunisino il primo caso di contagio da Coronavirus in Tunisia. L'allertà è massima.