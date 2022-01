Dato che l'Inter, a dire di Inzaghi, voleva i quarti di finale della Coppa Italia con tutte le sue forze, questo spiega perché la sua squadra abbia dovuto ricorrere ai tempi supplementari per battere un Empoli che ha "rischiato" di vincere in trasferta e di aggiudicarsi il passaggio del turno.

Infatti, allo scadere del tempo regolamentare solo un eurogol di Ranocchia ha permesso ai nerazzurri, che stavano perdendo per 2-1, di riportarsi in parità ed acciuffare così la possibilità di rimettere in discussione risultato e qualificazione nei 30 minuti successivi... come poi è avvenuto.

"Tutte le partite degli ottavi sono state tirate e sapevamo di affrontare una squadra con qualità - ha commentato Simone Inzaghi al termine del match -. Nel primo tempo avremmo dovuto fare qualche gol in più, ma il loro portiere è stato miracoloso. Poi nel secondo tempo abbiamo perso un po' di distanze e lucidità. Dopo il pari abbiamo sofferto, ma i ragazzi sono stati bravissimi a non mollare perché volevamo i quarti di finale con tutte le nostre forze".

Il gol della vittoria è arrivato dal piede del partente Sensi (che dovrebbe approdare in prestito al Genoa), dopo che Inzaghgi ha gradualmente messo in campo tutti i big a disposizione della rosa... la vera differenza, infatti, tra Inter e Empoli è stata quella. Mentre Andreazzoli faceva debuttare il primavera Fazzini, Inzaghi ha potuto utilizzare l'ex nazionale Sensi, dopo aver messo in campo Barella, Calhanoglu, Perisic, Dzeko.



Nell'altro incontro degli ottavi il Sassuolo, in casa, si è qualificato battendo per 1-0 il Cagliari che era riuscito a pareggiare con il piedone di Pavoletti, ma il Var ha annullato perché chi gli ha fornito l'assist era in fuorigioco... anche se l'immagine che lo doveva dimostrare era tutt'altro che convincente.



Ai quarti, che si disputeranno mercoledì 9 febbraio, il Sassuolo dovrà affrontare la Juventus a Torino, mentre l'Inter sarà impegnata in trasferta sul campo della vincente tra Lecce e Roma che si disputerà in giornata. Gli altri incontri sono Fiorentina - Atalanta e Milan - Lazio.







Crediti immagine: twitter.com/EmpoliCalcio/status/1484073217434263554