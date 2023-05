“Perciò, ecco, la attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore” (Osea 2, 16). È il versetto biblico scelto come tema della giornata di deserto, organizzata dalle suore Seve dei Poveri e dalla Compagnia del Vangelo, che avrà luogo sabato 27 maggio, dalle ore 8 e 45 alle ore 12 e 45, presso il convento di San Marco, sito in piazzetta San Marco 8, nel popolare quartiere del Capo, a Palermo.

“Una giornata per fare silenzio, pregare e ascoltare la voce del Signore – spiegano Davide Romano e suor Marie Jeanne Meta Mulamba, organizzatori dell’iniziativa -, un’occasione per fermarsi e prendersi una pausa dal trambusto della città e dalla frenesia di tutti i giorni. I partecipanti saranno guidati attraverso alcune letture bibliche scelte”.

Per informazioni e iscrizioni si può scrivere alla mail: [email protected]; o telefonare al numero 091 5610263. È richiesto un contributo di 5 euro (che andranno a finanziare le attività di servizio ai poveri del convento).

È necessario portarsi la Bibbia e un quaderno e una penna per prendere appunti.

La Compagnia del Vangelo, che s’ispira alla predicazione e all’esempio del martire di mafia don Pino Puglisi, è una comunità informale di cristiani unita dal solo desiderio di servire il Signore nei suoi poveri. Collabora con le suore del Boccone del Povero di Giacomo Cusmano, l’Agesci, la Comunità di Sant’Egidio, la Chiesa Anglicana e la Chiesa Mennonita di Palermo.