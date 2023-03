Chando Erik Luna ha rilasciato un’intervista alla rivista cartacea Novella 2000, in edicola questa settimana, in cui ha raccontato i suoi progetti professionali e si è soffermato sulla sua vita sentimentale.

Il 34enne attore, regista e modello spagnolo Chando Erik Luna, che è stato eletto uno degli “uomini più belli del mondo” dal magazine Arena, ha espresso il suo grande desiderio di lavorare in Italia.

Il protagonista di numerosi cortometraggi di successo internazionale, come “Muérete, mi amor” ed “El resto de nuestras vidas”, è sempre in giro per il mondo per i suoi numerosi impegni lavorativi legati al mondo del cinema e della moda. Ha ricevuto ben 12 premi per il suo ultimo cortometraggio “Adiós, Susana”. Questo mese è finito in copertina sulla prestigiosa rivista di moda GMaro Man Magazine.

«In questo momento sto cercando, analizzando e valutando il progetto giusto per me – ha raccontato Chando al giornalista Domenico Giampetruzzi -. Ho bisogno di un cambio di scenario. Vedremo cosa mi porterà la vita. Mi piacerebbe molto recitare in un film o serie tv italiana. Uno dei miei sogni è lavorare in Italia. Amo tutti i generi cinematografici».

Dopo diversi “no”, ha cambiato idea sui reality show. Si è detto pronto sia per l’Isola dei famosi che per il Grande Fratello Vip, poiché li trova molto divertenti.

Inoltre, l’ex fidanzato della diva delle telenovelas Grecia Colmenares è stato spesso ospite nei salotti tv di Barbara d’Urso. A tal proposito ha dichiarato a Novella 2000: «Amo Barbara d’Urso. È sempre stata generosa e gentile con me ed è una regina della tv. Mi piacerebbe fare più cose in Italia… è la mia seconda casa».

Chando non ha mai nascosto la sua bisessualità. Dopo diverse storie importanti con donne e uomini, oggi è felicemente single: «Ora posso formare la mia famiglia da solo. Non ho bisogno di una seconda persona per realizzare questo sogno, anche se non vorrei mettere limiti alla provvidenza. Di certo vorrei al mio fianco una persona fedele, buona e con sani valori e principi. Praticamente una persona quasi impossibile da trovare, ecco perché sto bene così».

Al tempo stesso ha voluto puntualizzare un aspetto per lui importante: «Non sono mai stato discriminato sul luogo di lavoro. Però alcuni gay mi criticano e attaccano perché pensano che non voglia dire che sono gay oppure che ho un “problema da risolvere”, poiché non accettano il fatto che sia bisessuale. Provo una grande attrazione per le donne. Lo ribadisco: mi piacciono sia gli uomini sia le donne».