L'Italia batte 5-2 la Macedonia del Nord all'Olimpico e compie un passo importante verso Euro 2024: lunedì a Francoforte contro l'Ucraina basterà un pareggio per strappare il pass. Primo tempo in assoluta scioltezza per la Nazionale di Spalletti, avanti al 17' con un colpo di testa di Darmian. Mani di Serafimov e Jorginho sbaglia il terzo rigore in azzurro. Rimedia Chiesa con una doppietta al 41' e al 47' del primo tempo. Avanti 3-0 nella ripresa gli azzurri calano di concentrazione e vengono puniti due volte da Atanasov. Ci pensa Raspadori a firmare il 4-2 e a chiudere i discorsi scacciando i fantasmi. Poi El Shaarawy fa anche 5-2.