Su Mediterranea Tv sabato sera arriva il baby talent di “Ti Ricordo Una Canzone”

Prenderà il via questa sera e ci farà compagnia fino al 12 Maggio 2018 il nuovo format ideato da NM International e Mediterranea tv “Ti Ricordo Una Canzone”: 24 bambini da tutta Italia parteciperanno all'evento alla cui conduzione ci sarà Beppe Salierno. A giudicare i bambini ci saranno 3 giurati di eccezione: Luisa Corna, Nick Luciani e Cristina D’Avena.

Come ci racconta il presidente di Mediterranea Tv, Gagliano: "È un progetto stimolante. Noi che osserviamo cultura, informazione e spettacolo come emittente, guardiamo ai giovani ed è per questo che abbiamo creduto nel progetto.

Il conduttore Beppe Salierno non ha bisogno di presentazione, parla il suo curriculum... insieme alla grande considerazione dei cantanti della musica leggera italiana. Lo stesso per i 3 giurati. Ci sarà il voto da casa con gli sms. I bambini canteranno solo musica italiana."

Beppe Salierno, invece, ci parla del programma e del suo ruolo: "Io sono il conduttore, ma canterò anch'io. Ti Ricordo Una Canzone è un progetto affascinante, perché i miei ragazzi e non bambini (ride), non andranno in gara ma giocheranno interpretando i brani ogni settimana. In giuria i nomi li ha già detti il presidente Gagliano, ma io vi svelo gli ospiti di stasera, Maurizio Vandelli e I Righeira, che non vedo l’ora di ascoltare in "L’estate sta finendo", visto che fuori fa un freddo boia... detto alla Celentano.

Nelle prossime settimane, vi posso dire che si ci saranno altri big della musica leggera italiana, ma arriveranno anche i giovani che alcuni ho ospitato in 103 Music Italia. Tra questi MatthVi. Mi auguro anche di poter fare un regalo musicale ai pugliesi e di avere Tony Santagata mio ospite.

Nel prosieguo del format i giurati diventeranno 4, quando si aggiungerà uno speaker mio collega e competitor di una radio locale pugliese che giudicherà i bambini nelle loro performance."

Il programma sarà trasmesso in diretta dal Teatro Traetta di Bitonto, mentre la prima puntata andrà in onda dal Palatour Perla di Bitritto (Ba).

Quindi tutti incollati alle tv da sabato sera ore 21.00 sui canali 623 e 698 del DT per vedere Ti Ricordo Una Canzone.