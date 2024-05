Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Desidero unirmi anch'io al cordoglio per la morte del giornalista Franco Di Mare. Voglio far sentire la mia vicinanza dell'affetto e della preghiera ai familiari, ai colleghi, agli amici di questo grande giornalista.

Di lui ho sempre apprezzato i modi educati, mai sopra le righe, il desiderio di approfondire la notizia, la simpatia sempre rispettosa dell'altro. Franco Di Mare è per me un esempio di vero giornalismo, ossia di quel giornalismo che dà la precedenza alla notizia e non agli ascolti che la stessa può determinare o non determinare. Sia come inviato del TG1 sia come presentatore di trasmissioni di approfondimento, il dott. Di Mare ha sempre unito l'aspirazione alla verità con il rispetto per le persone ora una volta, ora un'altra coinvolte".

Lo sottolinea Suor Anna Monia Alfieri, cavaliere al merito della Repubblica italiana ed esperta di politiche scolastiche.

"Si tratta di uno stile altamente educativo nei confronti dei nostri giovani i quali troppo spesso sono spettatori passivi di un giornalismo che mira allo scoop a tutti i costi, senza rispettare la dignità delle persone coinvolte.

Mi auguro che l'esempio di Franco Di Mare, come uomo e come professionista, sia seguito da molti e contribuisca a formare una nuova generazione di giornalisti interessati alle persone e non al facile guadagno della notizia sensazionale o, peggio, non vera.

Il giornalismo serio fa sempre la differenza e contribuisce, in quanto vera cultura, al rinnovamento della società. Mi sia dunque consentita una preghiera di suffragio e di vicinanza per quanti l'hanno conosciuto ed amato".