Dopo il primo contagiato in Africa, il coronavirus ha causato la prima vittima in Europa, la prima al di fuori del continente asiatico. È un turista cinese che è morto in Francia.

In base a quanto reso noto dal ministro della sanità d'oltralpe, Agnès Buzyn, l'uomo aveva 80 anni e proveniva dallo Hubei. In Francia era arrivato il 16 gennaio ed era stato messo in quarantena nell'ospedale Bichat, nel nord di Parigi, il 25 gennaio. La morte è avvenuta per un'infezione polmonare a seguito del coronavirus.

Al di fuori della Cina, finora, si erano registrati solo tre decessi: a Hong Kong, nelle Filippine e in Giappone. Per quanto riguarda il numero di contagiati, invece, sono 500 distribuiti in 24 paesi.

Gli ultimi dati forniti dalle autorità fanno pensare ad un nuovo incremento del numero di contagiati in Cina, con 2.641 persone in più in un solo giorno, che ne hanno portato il totale nel Paese a 66.492. Anche il numero di morti è salito, con 143 nelle scorse 24 ore, mentre il totale adesso è arrivato a 1.523.



Sulla nave da crociera Diamond Princess, ancorata nel porto di Yokohama, sono 218 le persone risultate positive al virus al Covid-19 delle 3.700 persone attualmente in quarantena, con alcuni Paesi, tra cui Usa e Australia, che stanno valutando la possibilità di rimuovere i loro turisti che sono a bordo.



Niccolò, lo studente di Grado prelevato ieri da Wuhan con un volo speciale dell'Aeronautica, è giunto oggi a Pratica di Mare e da lì è già stato trasferito allo Spallanzani dove è stato ricoverato per completare il periodo di isolamento.