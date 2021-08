Il termine ultimo per il ritiro delle truppe statunitensi dall'Afghanistan fissato al 31 agosto non sembra possa esser rispettato, moltissime sono le persone ancora da evacuare.

Per tale motivo, il presidente Biden potrebbe ordinare alle compagnie aeree americane di mettere a disposizione i loro aerei per accelerare il ritiro dall'Afghanistan,come riportato dal Wall Street Journal, che ipotizza, da parte dell'attuale amministrazione, la possibilità di attivare un ponte aereo tramite la Civil Reserve Air Fleet (Craf), creata nel 1952 allo scopo di fornire al Pentagono aerei civili in caso di un'emergenza.

Secondo il Wsj, nel caso si ricorresse alla Craf, almeno cinque compagnie aree Usa dovranno mettere a disposizione 20 aerei di linea che affiancherebbero i voli militari impegnati nell'evacuazione di americani e afghani dall'Afghanistan.