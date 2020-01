Ciak a Castiglione d'Adda per il nuovo spot Suprema destinato al pubblico di Rai1.

L'agenzia pubblicitaria milanese Whatever ha girato a Castiglione d'Adda (LO) uno spot televisivo che andrà in onda su Rai 1 durante il prossimo Festival di Sanremo.

La troupe ha cominciato lunedì a effettuare le riprese, all'interno dello showroom dello storico mobilificio Cighetti.

La location è stata selezionata dall'agenzia per ambientare il lancio nazionale di "Suprema", il nuovo brand dell'azienda EuroVast di Lucca, un gruppo specializzato in prodotti di carta per l'igiene e la persona. EuroVast è conosciuto in particolare per i prodotti "Fior di Carta" come "Tovaglietta", le comode ed eleganti tovagliette in rotolo. Lo spot presenterà per la prima volta ai telespettatori italiani "Suprema", brand top di gamma dell'azienda toscana: asciugatutto, carta igienica, fazzolettini e tovagliette che si distinguono per l'alta qualità e lo stile.

Proprio per queste caratteristiche, Whatever ha notato, durante la fase di scouting, Cighetti Arredamenti: spazi ampi, arredati con estrema cura e raffinatezza.

L'ambiente ideale per sponsorizzare "Suprema", attraverso il racconto di un ménage famigliare: una mamma, un papà, la loro bambina e il peluche di un orso polare.

Non a caso l'orsetto è anche la mascotte di "Suprema", e nello spot accompagna la famiglia nella vita di tutti i giorni, proprio come i prodotti pubblicizzati.

Commenta Giovanni Cighetti, proprietario dell'omonimo mobilificio: "Siamo contenti di ospitare questo spot. Un pezzo di creatività milanese, a sorpresa, è venuto da noi. E un po’ di Castiglione d'Adda, a sua volta, andrà in onda sulla prima rete nazionale. Non può che farci piacere".